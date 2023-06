Vélez criticó los elogios al recogepelotas en la final Millos y Nacional: “No es héroe”

La jugada polémica en la tanda de penales del recogepelotas y Kevin Mier sigue dejando de que hablar en el fútbol colombiano, pues varias personan han criticado fuertemente la acción del joven, el cual seguía las indicaciones de los jugadores de Millonarios, quienes se percataron del ‘papelito’ que tenía el guardameta antioqueño.

Unas de las personas que fue criticó fue Carlos Antonio Vélez, periodista del Canal RCN, que en su columna ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, mostró su tristeza por la forma que estaban catalogando al joven, ya que no se debe catalogar como un “héroe”, puesto que estas acciones no son muy bien vistas en el fútbol.

“Da mucha tristeza que se dé el calificativo de ‘héroe’ a un ‘pelao’ al que lo mandan a hacer una cosa incorrecta, algo indebido (…) Supuestamente, para mucha gente es un ‘héroe’ el ‘pelao’ recogebolas que va y le quita la toalla a Mier”, aseguró el comentarista deportivo del Canal RCN.

Además, dejó ver que la acción del recogepelotas es considerada como un hurto en la justicia colombiana y que no se puede normalizar lo sucedido por el “folclor del fútbol”, ya que se podría comparar con el robo de banderas que hacen los mal llamados barras bravas contra otros aficionados.

“Eso es como los que roban banderas en las tribunas o trapos que llaman. Eso es eso, robar si hay violencia o hurtar si no hay violencia. Para mí es un hurto, se ha llevado una cosa que es ajena, que no es ni del recogebolas ni de quien lo mandó. Algunos lo toman como ‘chacota’, otros como folclor del fútbol. No, eso es un hurto y uno no puede poner a un muchacho a que haga eso porque le está enseñando una vía incorrecta”, aseguró Carlos Antonio Vélez.

Daniel Giraldo habló sobre la jugada polémica en la final

En conversaciones con NoticiasRCN.com, Daniel Giraldo reveló que el en ningún momento se enteró de que Kevin Mier tenía un papel en la toalla, solo que a lo largo de su carrera aprendió ese tipo de acciones que ayudan a desconcentrar al guardameta rival, pero que no lo hizo para jugar sucio como se ha mencionado.

“Son cosas que uno en el tiempo va aprendiendo, no sabíamos si Mier tenía información ahí, pero le dijimos al recogebolas que estuviera pendiente. Este título fue de Dios y darle las gracias a él”, aseguró el volante.