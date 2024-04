Carlos Bacca quedó inconforme con el arbitraje contra Millonarios: "No fue justo lo que pasó"

El miércoles pasado, Junior de Barranquilla perdió 3-2 contra Millonarios en un duelo válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2024-I. Los dirigidos por Arturo Reyes estuvieron cerca de rescatar un punto en El Campín; sin embargo, se fueron con las 'manos vacías' y tendrán que luchar para tener la oportunidad de defender el título. Carlos Bacca habló de la polémica jugada, tras el primer gol de Leonardo Castro.

Bacca fue uno de los puntos altos en un 'tiburón' que tardó mucho en reaccionar. El equipo de Alberto Gamero llegó a estar 3-0 arriba; sin embargo, el delantero nacido en Puerto Colombia descontó con un gol de gran factura. Posteriormente, llegó la anotación de penalti de Marco Pérez y los visitantes tuvieron más de 15' minutos para buscar el tanto de la igualdad.

El atacante con pasado en Villarreal, AC Milan y Sevilla criticó con dureza la actuación de Jorge Duarte. Para Bacca, el árbitro santandereano dejó de pitar una falta contra Edwin Herrera antes del tiro de esquina que terminó con el gol de Castro. El ganador de tres ediciones de la Europa League fue uno de los cinco amonestados en la escuadra de Arturo Reyes.

Carlos Bacca reveló el impacto que tuvo el primer gol de Millonarios

"La decisión la tomamos los jugadores dentro del campo, sentimos que no fue justo lo que pasó. Eso fue todo, decidimos eso. Millonarios no merece que tengamos que hacer esta rueda de prensa así, porque es un gran equipo. No es lo mismo jugar contra Millonarios en su casa 0-0 que 1-0 en contra. Ahí está la dificultad. A veces los partidos se pierden por pequeños detalles, eso nos sacó del partido", empezó diciendo el experimentado futbolista atlanticense en rueda de prensa.

Carlos Bacca explicó porqué Junior se quedó quieto en El Campín

"En el entretiempo no hablamos de más nada, sino de eso. Cambió toda la historia del partido. Veníamos con toda la ilusión, ganas y deseo, pero sucedió así. Siempre hay un Dios que es justo y esto seguramente que no va a quedar así, porque Él es justo. Queríamos protestar por la decisión arbitral, no nos movimos y eso fue todo lo que sucedió", concluyó.