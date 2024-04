Alberto Gamero pidió disculpas a periodista que fue irrespetada por el plantel del Junior: video

El juego entre Millonarios y Junior de Barranquilla ha generado todo tipo de reacciones en el fútbol colombiano, esto teniendo en cuenta las polémicas decisiones que tomó Jorge Duarte durante el compromiso, haciendo que los jugadores del cuadro barranquillero mostraran su inconformismo por lo acontecido.

Sin embargo, la polémica no solo quedó en el terreno de juego, pues en la rueda de prensa de Junior de Barranquilla postpartido, los jugadores del cuadro tiburón tuvieron un acto de irrespeto contra Claudia Elena Hernández, periodista de RCN Radio, al momento de burlarse en la cara sobre su pregunta de lo sucedido en el terreno de juego, lo que desencadeno el malestar de los demás periodistas.

Plantel del Junior de Barranquilla se burla de una periodista

Los hechos se presentaron al momento que Claudia Elena le preguntó a Arturo Reyes, entrenador de Junior de Barranquilla, sobre la jugada del primer gol, asegurando que a pesar de los errores arbitrales, los jugadores tienen un porcentaje de responsabilidad en el primer gol de Millonarios, esto teniendo en cuenta que es una nueva jugada y ellos estaban distraídos.

Tras la pregunta de la periodista, los jugadores del Junior de Barranquilla tuvieron una actitud grosera, pues se rieron en la cara de la mujer, mientras que Arturo Reyes y Carlos Bacca contestaron de una manera irónica, lo que generó el malestar de todos los periodistas que se encontraban en la rueda de prensa.

Alberto Gamero pidió perdón por la grosería de la plantilla del Junior

Ante lo sucedido en la rueda de prensa de Junior de Barranquilla, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, pidió disculpas a la periodista que fue víctima de este hecho tan bochornoso que se presentó en el Estadio El Campín, y que ha generado todo tipo de reacciones en los involucrados del fútbol colombiano.

“En nombre del fútbol colombiano, jugadores y técnicos te quiero pedir perdón Claudia, esto en nombre de todos ellos. No sé qué ha pasado, pero si están hablando de ese tema es porque algo paso (…) Te conozco hace 40 años y me parece que siempre has sido una mujer muy correcta y trabajadora. Entonces, en nombre del FPC y de aquellas personas que cometieron esa falta de respeto contigo, te quiero pedir disculpas”, aseguró el entrenador de Millonarios tras lo sucedido con los jugadores del Junior.