¿Cuántas finales ha pitado Carlos Betancur, árbitro del Millonarios vs. Nacional?

Millonarios y Atlético Nacional se preparan para el gran duelo de la final del fútbol colombiano este sábado 24 de junio en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá y la Comisión Arbitral del FPC designó a Carlos Betancur para que dirija la final más importante en la historia del rentado nacional.

A pesar de no ser considerado como el mejor árbitro colombiano, Betancur sí ha arbitrado en grandes torneos internacionales como Copa Sudamericana, Copa Libertadores y Sudamericanos sub 20 y sub 17.

El juez vallecaucano de 40 años dirigirá su segunda final en el fútbol colombiano después de también estar presente el año pasado en la definición del título entre Independiente Medellín y Deportivo Pereira; estrella que se quedó el conjunto ‘matecaña’.

Más allá de no estar en más finales del FPC, Betancur sí se ha destacado como uno de los árbitros con más apariciones en las fases finales del campeonato en los últimos años.

Ha dirigido semifinales de playoffs, cuartos de final, y juegos de alta importancia en cuadrangulares de los semestres anteriores.

El tema arbitral siempre es muy importante para esta clase de partidos, pues los hinchas esperan que se imparte justicia por completo y no se dé de que hablar por posibles suspicacias. Su experiencia en el fútbol colombiano le permite a Betancur poder tener autoridad ante las grandes figuras que habrá dentro del terreno de juego de El Campín.

Con el anuncio de que Betancur dirigirá la final en El Campín, también se dieron a conocer los nombres de los compañeros de terna que estarán a cargo del gran partido.

Central: CARLOS BETANCUR – VALLE

Asistente Nro. 1: DIONISIO RUIZ – CÓRDOBA

Asistente Nro. 2: MARY BLANCO – BOYACÁ

Cuarto Árbitro: JOSÉ ORTIZ – NORTE

VAR: JOHN PERDOMO – HUILA

AVAR: MARÍA V. DAZA – NORTE

El juego iniciará sobre las 7:00 p.m. de este sábado 24 de junio en la capital de la República.