José Luis Tancredi: "Millonarios va a salir a dominar; Alberto Gamero sabe lo que tiene que hacer"

Millonarios está a un triunfo en El Campín de conquistar su anhelada estrella número 16.Por su parte, Atlético Nacional quiere igualar la gesta del 2005, año en el que superó a Santa Fe en Bogotá y conquistó su octava liga. Este sábado, se conocerá el destino de este campeonato y exjugadores del 'azul', como Héctor Búrguez y José Luis Tancredi, están expectantes de la final de vuelta.

En NoticiasRCN.com contactamos a 'El Gato', un jugador muy querido por la afición 'albiazul', quien defendió la camiseta desde el 2011 al 2013. El mediocampista uruguayo conquistó la Copa Colombia 2011 y el clausura 2012.

"Yo creo que hizo un muy buen partido Millonarios. Los ratos que vi fue superior, no recuerdo alguna jugada clara de gol de Nacional. Millonarios sí las tuvo, fue el dominador del partido. No sé si tenga que variar mucho (en Bogotá), quizás no desesperarse con el paso del tiempo y obviamente que la hinchada va a jugar a favor. En Medellín fueron protagonistas, los dueños del partido; el espacio para mejora es el poder convertir, hacer un gol para desesperar a Nacional y que dejé espacios para liquidar el partido. Las finales son cerradas", empezó diciendo el recordado mediocampista 'charrúa'.

El peligro de Pabón y Duque

Tancredi fue rival de Dorlan Pabón y Jefferson Duque, las 'armas' más peligrosas de Paulo Autuori. El jugador de Club Atlético Cerro advirtió a los defensores capitalinos, quienes tendrán que volver a 'anular' a estos atacantes.

"Todos sabemos que son grandes jugadores, hay que tener mucho cuidado, marcarlos de cerca. No hay que darle opciones de poder rematar a Dorlan Pabón. Su tiro a larga distancia, con el tema de la altura, puede ser peligroso. El miércoles se les controló bien, se hizo una buena marca de referencia a ellos, haciendo lo mismo el resultado puede ser similar en este aspecto", señaló Tancredi, quien alcanzó a disputar 70 partidos con Millonarios.

El exjugador de Patriotas y Deportes Quindío ganó una liga con los 'azules' en condiciones similares. Recordemos que en el clausura del 2012, Millonarios venció a Medellín, luego de empatar 0-0 en el Atanasio Girardot. En Bogotá volvieron a igualar, pero los locales se impusieron en la tanda de penaltis (5-4).

"Fue muy similar el partido, aunque me parece que fue más trabado y cerrado que el del miércoles, en el sentido en el que no se generaron más chances de gol. Estábamos muy convencidos de que lo podíamos ganar. Se terminó en penaltis; pero el convencimiento nuestro era llevarnos (el título) en los 90 minutos, no pudimos. Millonarios va a salir convencido, a repetir su juego, a proponer, a dominar. Con el empuje de todo un estadio a favor puede ser el 'click' para poder llevarse la copa", declaró el jugador nacido en Montevideo.

"Gamero sabe lo que tiene que hacer"

Por último, Tancredi tiene la confianza puesta en Gamero. Cree que Millonarios ganó experiencia luego del título que perdieron hace dos años contra el Tolima.

"Hoy es otro Millonarios. Con los años juega la experiencia, conocer al entrenador, que es muy bueno. Los que siguen de esa época que ahora son mucho más maduros. Gamero y Millonarios saben lo que tienen que hacer. Y si Dios quiere se va a poder sumar una estrella a la camiseta", concluyó.