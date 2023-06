Carlos Antonio Vélez acusa a Óscar Córdoba de poner jugadores en Selección Colombia

Un día después, la lista de convocados de Néstor Lorenzo para los amistosos de la Selección Colombia contra Irak y Alemania continúa generando polémica. El llamado a cuatro jugadores que tienen la posibilidad de jugar la final de la Liga BetPlay, es el punto más álgido de esta discusión.

Dentro de esto, los casos que más controversia generan son los de Álvaro Montero y Kevin Mier, pues al ser arqueros no contarían con muchos minutos y seguramente serán suplentes de Camilo Vargas en ambos compromisos. Todo eso mientras Millonarios y Atlético Nacional se quedan sin ellos -sus máximas figuras- para el final de los cuadrangulares.

Una pregunta que se han hecho los aficionados de ambos equipos es por qué convocar a Montero y a Mier justo en estos momentos a sabiendas que antes Lorenzo ha convocado otros arqueros como Andrés Mosquera Marmolejo, quien ya está fuera de la pelea por un cupo en la final con Independiente Medellín. De hecho, en el caso del guardameta 'verdolaga', este es su primer llamado a la selección mayor.

Otro portero que ha sido tenido en cuenta por el DT argentino antes que Mier es Devis Vásquez, que en enero llegó al Milán, pero no ha podido debutar todavía y en los últimos meses no ha entrado en las convocatorias de Stéfano Pioli. Para muchos, su convocatoria para la gira asiática de maro contra Japón y Corea del Sur fue sorpresiva, pues cuando estaba en Guaraní no era muy conocido en el balompié colombiano y su fichaje a la Serie A le dio un impulso.

Óscar Córdoba habría recomendado a Devis Vásquez

Para subirle la temperatura a esta discusión, Carlos Antonio Vélez, comentarista del Canal RCN, lanzó una 'picante' afirmación. Y es que, según él, la convocatoria de Vásquez a los amistosos pasados fue por recomendación de Óscar Córdoba a Alejandro Otamendi, preparador de arqueros de la Selección Colombia.

"¿Y para que llevó a (Devis) Vásquez la vez pasada?; un arquero desconocido; no, yo sé por qué lo llevó, porque se lo recomendó Óscar Córdoba, que es la persona que lo maneja, al entrenador de arqueros", afirmó Vélez en su espacio radial en Antena 2.

"Si no es cierto lo que digo, ¿por qué no lo convocaron ahora? El no tener en cuenta a ese muchacho Vásquez, es simplemente demostrar que evidentemente lo que se hizo en la convocatoria anterior fue un favor para mostrar un jugador, que fue ofrecido a Boca Juniors, reconocido por el mismo Córdoba", añadió.