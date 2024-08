Apareció empresario que sueña con comprar el Junior de Barranquilla: “Más pronto que tarde”

Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer el pasado martes frente a Colo-Colo en condición de local y se quedó sin opciones en los octavos de final del torneo de clubes más importante del continente.

A partir de esto, la afición ‘tiburona’ se ha mostrado muy molesta en redes sociales por los diferentes manejos del plantel y mal nivel de varios de sus jugadores.

Pues en las últimas horas apareció el nombre de un empresario bastante conocido por los hinchas rojiblancos, quien aseguró que sueña con comprar el Junior de Barranquilla más pronto que tarde y espera poder cumplir su deseo para llevar al equipo a lo más alto del continente.

Christian Daes sueña con comprar al Junior

En una pequeña atención a los medios, Daes, un empresario hincha ferviente del Junior de Barranquilla, señaló su admiración por Fuad Char, el actual dueño de la institución rojiblanca, pero de igual manera aseguró que algún día quisiera ser parte de la historia del club de sus amores.

“Es un sueño comprar a Junior, y ojalá que no me despierten. No trato de decir que el equipo está mal, sino que sueño algún día poder participar de esta historia. A mí me han dicho que compre otro equipo, que puedo incluso ser campeón del mundo con el Real Cartagena, pero a mí me gusta es el Junior”, dijo el empresario barranquillero.

“Como primera medida, los dueños de Junior no lo quieren vender, y segundo, ellos hacen un buen trabajo. Evidentemente hay cosas que no están funcionando, por ejemplo lo del martes, lo que pasó fue injusto, el equipo pareciera que jugara a perder, no corrían, no tenían la iniciativa, no querían atacar, muchas opciones de gol y todas las erraban, entonces, queda uno con la desesperanza”, detalló el empresario Christian Daes.

De esta manera, el nombre de Daes ilusiona a los aficionados barranquilleros, pues en varias oportunidades incluso el empresario ha colaborado para premios a jugadores por rendimiento, boletas para los hinchas, entre otras cosas, que se han ido ganando el cariño de la gente.