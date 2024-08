Ídolo de Junior criticó a Carlos Bacca, José Enamorado y Arturo Reyes: polémica en Barranquilla

El martes pasado, Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Copa Libertadores 2024 luego de perder 1-2 contra Colo-Colo. La afición 'rojiblanca' se fue triste del Metropolitano y la continuidad de Arturo Reyes quedó en el aire. Martín Arzuaga, séptimo goleador histórico del 'tiburón', criticó a varios integrantes de la plantilla del conjunto atlanticense.

El 'Toro', ganador de dos estrellas con Junior (2004-II y 2010-I), empezó criticando la actitud del 'cacique'. Para el exdelantero nacido en Becerril, el equipo comandado por Jorge Almirón no propuso nada en el 'Coloso de la Ciudadela'. A pesar de la falta de ideas y juego, Colo-Colo ganó su primer partido en territorio colombiano y avanzó a los cuartos de final.

Arzuaga, quien se mostró bastante irritado luego del compromiso en la 'Arenosa', le lanzó fuertes críticas a José Enamorado. El exjugador de Independiente Santa Fe protagonizó una serie para el olvido y es uno de los grandes señalados por parte de la hinchada juniorista. Destacó el primer tiempo de Yairo Moreno; sin embargo, criticó su estado físico. Carlos Bacca, quien le devolvió la ilusión a su público con el 1-1 parcial, tampoco se salvó.

Martín Arzuaga y sus fuertes críticas a José Enamorado

"Duele perder ante un equipo que no propuso. Las ganas de Junior siempre estuvieron, lo que no hubo fue eficiencia, eficacia, sociedades. Un jugador como José Enamorado tiene mucho más para dar, pero muchas veces piensa en lo individual antes que en lo colectivo. Cuando no niega el pase, la tira larga, no tira los centros precisos. Hoy (martes) vimos a un Yairo Moreno que intentaba con la pelota, generaba, cambiaba de frente y movía el bloque; pero se le notó la parte física y le duró 45 minutos", empezó diciendo el cesarense en 'ESPN Colombia'.

El 'Toro' Arzuaga y un pronóstico desolador para Junior

"Un Bacca que metió una pero dilapidó dos, así 'apague y vámonos'. Un técnico que se la juega con un solo esquema, que cree que los partidos son iguales y hoy se planteó diferente Colo-Colo. Hoy se acaba el torneo para Junior y, conociendo a la hinchada, no volveremos a tener las graderías llenas", concluyó.