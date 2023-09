Marrugo le dedica el clásico a Bodhert: "Para que den confianza en el FPC hay que ganar"

El tema del día del fútbol colombiano ha sido el clásico entre Independiente Santa Fe y Millonarios. Con nueve jugadores, el 'embajador' terminó perdiendo 2-4 un partido en el que se fue al descanso con la ventaja 1-0, pero las expulsiones hicieron inevitable la remontada rival.

El 'cardenal' llegaba con la necesidad de ganar, pues no lo hacía de visitante desde hace 11 partidos y tampoco ganaba un clásico desde hace cuatro ediciones. La última vez había sido el 2 de octubre del año pasado cuando también remontó 3-2.

La gran figura del triunfo de Santa Fe fue Christian Marrugo, el hombre de experiencia y jerarquía con el que cuenta Hubert Bodhert, y quien también se jugaba su propio clásico, volvía a enfrentar a Millonarios, con el que jugó entre 2018 y 2019 y no salió de buena manera.

Marrugo fue el que abrió el camino de la remontada con un golazo de gran calidad y lo festejó con mucha emoción y efusión para contagiar a sus compañeros de aprovechar los dos hombres de más para irse en ventaja, y así fue. Al término del partido, el experimentado volante de 38 años le expresó a NoticiasRCN.com su sentimiento por ganar un clásico con la camiseta 'cardenal'.

"Estoy feliz, hace mucho no se ganaba un clásico, hace seis meses no ganábamos de visitante y ahí estamos. Vamos a seguir luchando, es un plus, pero estamos pensando más alto", dijo en un breve diálogo luego del compromiso.

A pesar de estar de visitante, el aliento que tuvo Santa Fe por parte de su hinchada en el estadio fue vital para no bajar nunca los brazos y tratar de darles la alegría con los tres puntos y así fue. Eso mismo lo destacó el propio Marrugo.

"Agradezco a la hinchada por haber venido, el apoyo es importante para nosotros. Sabemos que un equipo necesita de todos: de directivos, de hinchada y de jugadores, entonces nos estamos complementando", declaró.

Con la victoria, Santa Fe escaló posiciones en la tabla y despejó dudas del proceso al mando de Hubert Bodhert. Al respecto, Christian Marrugo remarcó que el inicio de un nuevo proyecto debe contar con paciencia y respaldo para que el tiempo sea la respuesta para los resultados esperados.

"Sabemos que para que le den confianza a un proceso en el fútbol colombiano hay que rendir, hay que ganar. Estamos haciendo todo lo posible por sacar resultados para que el cuerpo técnico esté tranquilo y nosotros también. No es solo de ellos, nosotros veníamos de un semestre que no fue el mejor y vamos a tratar de revertirlo y pasar a los ocho, que es lo primero", concluyó.