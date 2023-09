“Soy muy agradecido con la hinchada de Millonarios”: Christian Marrugo tras el clásico 313

Independiente Santa Fe jugó uno de sus mejores partidos contra Millonarios, logrando superar al equipo que dirige Alberto Gamero cuatro goles a dos, quitándole el invicto a su rival de patio y dejando buenas sensaciones entre todos sus aficionados, quienes volvieron a festejar un clásico tras cuatro juegos sin hacerlo.

Sin ninguna duda, uno de los jugadores que fue uno de los protagonistas del ‘León’ fue Christian Marrugo, quien fue el encargado de abrir el camino de la victoria de los dirigidos por Hubert Bodhert e incentivo a sus compañeros para quedarse con los tres puntos tras los dos hombres de más que tenían en el terreno de juego.

Tras su buena actuación en el gramado del ‘Coloso’ de la 57, Christian Marrugo habló con NoticiasRCN.com de su particular celebración ante el conjunto azul, dejando claro que no fue irrespeto a los hinchas de Millonarios, sino que fue las emociones y la alegría de dedicarle un gol a su hija que tiene siete meses de nacida.

“No me saqué ninguna espina. Yo soy un hombre muy respetuoso con los equipos que me han dado la oportunidad de trabajar (…) El tema del gol, uno también tiene emociones. La verdad hace mucho tiempo no marcaba un gol y se lo quería dedicar a mi hija, ella tiene siete meses y no había podido decidirle gol”, agregó el volante del equipo cardenal.

Además, dejó claro que tiene un gran respeto y admiración por la hinchada de Millonarios, quienes, a pesar de estar en rival de patio, todavía recuerda el paso del cartagenero por las toldas del equipo azul y le valoran el esfuerzo que hizo el volante con la camiseta del club embajador.

“Yo soy muy agradecido con la hinchada de Millonarios, ellos me han tratado muy bien y ahorita que estoy en Santa Fe lo siguen haciendo (…) Lo importante es que no me metí con la afición en el terreno de juego, solo di el esfuerzo por la camiseta que represento”, finalizó Christian Marrugo en conversaciones con NoticiasRCN.com.

Entrenador de Santa Fe habló tras el clásico

En rueda de prensa post partido contra Millonarios, Hubert Bodhert habló de lo que se presentó en el terreno de juego del estadio El Campín, dejando claro que Independiente Santa Fe fue el encargado de poner el ritmo el partido.

“Contra Millonarios se hizo lo que tenía que hacer, cuando tenía que administrar, se administró, cuando tenía que acelerar, se aceleró. El equipo hizo un gran partido y poco a poco vamos llenando de confianza a otros jugadores que necesitamos, se sumen a los que vienen en buen momento. Tenemos que seguir lo que está planificado, el plan de trabajo que se está desarrollando, este es un equipo que sigue creciendo, faltan muchas cosas por mejorar y vamos en ese plan”, finalizó el estratega cardenal.

