Colombia partirá con una mínima ventaja en las casas de apuesta: cuotas vs. Uruguay

El próximo miércoles 10 de julio, la Selección Colombia se verá las caras con Uruguay en el Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte) para disputar un duelo correspondiente a las semifinales de la Copa América 2024. Los dirigidos por Néstor Lorenzo, quienes arrastran un invicto de 27 partidos (21 triunfos y seis empates), partirán con una mínima ventaja en las casas de apuestas.

Después del 5-0 que le propinó la 'tricolor' a Panamá, sus cuotas se volvieron más estrechas. La 'amarilla' apabulló a los 'canaleros' con goles de Jhon Córdoba, James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos y Miguel Ángel Borja. Para el duelo contra los 'charrúas', el estratega argentino recuperará a Jefferson Lerma y Jhon Lucumí, unas 'altas' que lo favorecen en el cruce de 'semis'.

Por su parte, la escuadra de Marcelo Bielsa la pasó mal en contra Brasil. No pudo anotar goles, sufrió la expulsión de Nahitan Nández y Ronald Araújo salió lesionado. Al final, la 'celeste' terminó imponiéndose desde el 'punto blanco' gracias a una notable actuación de Sergio Rochet. El volate convertido lateral, quien milita en el Al-Qadisiyah F. C., no estará disponible para el duelo contra Colombia.

A diferencia de las cuotas entre Argentina y Canadá, que tienen a la 'albiceleste' como la gran favorita (paga X1.37 por el triunfo de los de Lionel Scaloni; mientras que una victoria de los 'rojos' está en X10.00), el margen es mínimo entre Colombia y Uruguay. Se espera un partido extremadamente parejo en el estadio de los Carolina Panthers.

Colombia vs. Uruguay: cuotas de apuestas en las semifinales de la Copa América 2024

Triunfo de Colombia: X2.85.

X2.85. Empate: X2.95.

X2.95. Triunfo de Uruguay: X2.90.

X2.90. Colombia clasifica: X1.85.

Uruguay clasifica: X1.96.

Hora y dónde ver la semifinal entre la Selección Colombia y Uruguay