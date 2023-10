Revelan la verdadera razón por la que Juanfer Quintero no fue llamado a Selección Colombia

La ausencia de Juan Fernando Quintero en la convocatoria de la Selección Colombia para los compromisos contra su similar de Uruguay y Ecuador tomó por sorpresa a todos los aficionados cafeteros, teniendo en cuenta que el antioqueño se había convertido en uno de los jugadores de confianza de Néstor Lorenzo.

Ante la ausencia de Juan Fernando Quintero en la lista de 26 jugadores convocados, fueron muchos los rumores que se comenzaron a soltar por medio de las redes sociales, puesto que aseguraban que el jugador de Racing tenía una molestia física que haría que no estuviera disponible para esta fecha de Eliminatoria.

Sin embargo, los rumores parecen ser falsos, puesto que según dio a conocer el Vbar de Caracol Radio, Juan Fernando Quintero no tendría ninguna lesión y simplemente su no llamado a la Selección Colombia sería decisión técnica, dejando claro que el antioqueño se encuentra bien físicamente.

El programa en mención afirmó que al cuerpo técnico de la Selección Colombia no les habría gustado el rendimiento deportivo del volante en los entrenamientos de las fechas Eliminatorias en el mes pasado, afirmando que no tiene nada ver que su presente en el fútbol argentino, donde no ha tenido mucha participación con Racing.

Vale mencionar que en esta oportunidad, el reemplazo de Juan Fernando Quintero dentro de la convocatoria de la Selección Colombia es Yaser Asprilla, jugador que ha tenido una importante relevancia en el Watford de Inglaterra, convirtiéndose en uno de los jugadores más relevantes del equipo durante la presente temporada.

Juan Fernando Quintero no tuvo muchos minutos con Colombia

En las primeras fechas de Eliminatorias, Juan Fernando Quintero no tuvo mucha participación con el combinado nacional, puesto que tan solo disputó 19 minutos en la doble fecha de Eliminatoria Sudamericana. El colombiano ingresó al minuto 71 en el compromiso de la Selección Colombina contra su similar de Chile, el cual terminó sin goles.

Se espera que Juan Fernando Quintero vuelva a la convocatoria de la Selección Colombia para los compromisos del mes de noviembre, donde el equipo nacional enfrentará a la Selección de Brasil y Paraguay.

Le puede interesar: La reacción de Juan Guillermo Cuadrado tras no ser convocado a la Selección Colombia