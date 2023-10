"James Rodríguez tiene talla para las Eliminatorias, los cracks tienen que estar": Teófilo Gutiérrez

El próximo jueves 12 de octubre, la Selección Colombia recibirá a Uruguay para disputar la tercera fecha de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Néstor Lorenzo ya publicó la lista de convocados y dio varias sorpresas. El estratega argentino incluyó a James Rodríguez, una decisión que celebró Teófilo Gutiérrez.

'Teo' es un gran conocedor del combinado patrio. El atacante del Deportivo Cali disputó 52 partidos y se reportó con 15 goles. El 'Perfume' jugó un Mundial, dos Copas Américas, unos Juegos Olímpicos y estuvo presente en tres Eliminatorias. Compartió camerino en repetidas ocasiones con el volante de Sao Paulo y le dieron muchas alegrías nuestro país.

Gutiérrez, quien hace seis años vistió por última vez la 'amarilla' (contra Paraguay en la clasificación a Rusia 2018), destacó el talento individual del mediocampista cucuteño. El campeón de la Copa Libertadores 2015 con River Plate también expresó la importancia que toma la experiencia que tiene el '10' la Selección Colombia para este tipo de partidos.

¿Qué dijo Teófilo Gutiérrez sobre James Rodríguez?

"Sin duda, los cracks tienen que estar siempre en todos los equipos, en el Junior, en el Cali, en Nacional, en River. Los cracks son diferentes, tú no puedes comparar a un crack con otro jugador que apenas está empezando, que no tiene la talla para jugar las Eliminatorias. James la tiene, y él tiene que entender que en cualquier ámbito que le toque, tiene aceptarlo porque es un profesional, y yo sé que él lo hace y suma para la Selección donde le toque, porque lo conozco, es un gran amigo y lo tuve compañero en la Selección, así que no dudemos de él, de su capacidad y de todos los compañeros que están ahí que están haciendo una labor muy importante", señaló el atacante barranquillero, de 38 años, en unas declaraciones que publicó 'El Heraldo'.

'Teo', sobre el esquema que debería usar Néstor Lorenzo

"Es que la Selección tiene que jugar con dos delanteros. Nosotros jugábamos con doble punta, claro, una labor muy difícil al que le toque de media punta, no todos la hacen . Yo di un candidato la otra vez, ya ustedes saben quién es, jugó acá en Junior y es compañero mío ahora (Luis ‘Chino’ Sandoval) . Ya ustedes saben quién es. Igual cada uno puede opinar, con respeto, viendo el fútbol de otra manera. Pero bueno, ahí está Borré, que está haciendo goles. Ojalá que los que entren puedan hacer goles, más en este estadio, que es muy hermoso. La Selección ya encontró goles, tenemos cuatro puntos que nos dejan ahí", concluyó.