¡Al frente del arco! Linda Caicedo desperdició una increíble acción de gol para Colombia

Este miércoles 26 de octubre, la Selección Colombia femenina Sub-17 se juega su paso a la final del Mundial de la categoría frente a Nigeria, donde el equipo colombiano ha sido el equipo protagonista en el terreno de juego, pues durante los 90 minutos tuvo las opciones más claras de gol, pero lastimosamente no las pudo concretar.

En el segundo tiempo, Linda Caicedo fue una de las jugadoras que más inquieto al guardameta de Nigeria, convirtiéndola en figura del partido, pues la arquera logró atajar varias pelotas de gol durante los 90 minutos, negándole la oportunidad al combinado patrio de irse en ventaja en el marcador, pues fue muy superior al conjunto africano.

En el minuto 70, Linda Caicedo tuvo la opción más clara del partido, pues quedó mano a mano frente a la arquera Omilana, pero lastimosamente, la delantera colombiana no tuvo un remate con dirección y le pegó al cuerpo de la arquera africana, convirtiéndola en figura de las semifinales del Mundial de India 2022.

Luego de esta jugada, Linda Caicedo tuvo varias oportunidades para abrir el marcador, pero la gran actuación de arquera, le negó la posibilidad de que Colombia y el frente ataque pudiera celebrar la apertura del marcador.

Linda Caicedo goes close but it's still goalless between 🇨🇴 and 🇳🇬!



We're into the final minutes, can either team find a breakthrough in this semi-final? 👀 #U17WWC | #KickOffTheDream pic.twitter.com/la5Lx3Fpuc