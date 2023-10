¿Por qué el árbitro no anuló el gol de Matheus por mano de James? Explican la decisión

Decir que al menos se sumó un punto, es una consolación que no llena en la Selección Colombia. Solo faltaron pocos minutos para administrar bien la victoria que se tenía casi sentenciada contra Uruguay, pero una desatención defensiva acabó con la ilusión.

No es ninguna exageración decir que Colombia perdió dos puntos y no sumó uno. Claro, el empate sirve y los demás resultados le beneficiaron para conservar ese tercer lugar en la tabla detrás de Argentina y Brasil, pero le mete presión para ganar el martes en Quito contra Ecuador, todo con el contexto encima de los 'fantasmas' del 6-1 de hace tres años.

Pero más allá de la desazón del empate en Barranquilla, hay algo de lo que se sigue hablando mucho y que no causó la controversia esperada por el hecho de no haber ganado, pues el empate parece, ante los ojos de los aficionado, lo 'más justo' teniendo en cuenta el trámite del partido.

Polémica por mano de James Rodríguez en segundo gol de Colombia

Y es que la polémica del encuentro tuvo que ver con el segundo gol de la Selección Colombia. Luis Díaz recuperó un balón e inició una formidable jugada en ataque abriendo el campo hacia Rafael Santos Borré, quien metió un centro al área, pero el balón pegó, aparentemente, en la mano de James Rodríguez. El rebote fue capturado por Matheus Uribe, quien remató al arco y metió un golazo.

De inmediato, Santiago Mele, Ronald Araujo y los demás jugadores de Uruguay le reclamaron con fuerza al árbitro Piero Daniel Maza, pero por más presión que tuviera encima, el chileno se mantuvo firme y no anuló la jugada.

La jugada es muy rápida, pero al ver la repetición se alcanza a notar que James sí toco el balón con la mano, lo que abre la duda acerca del por qué el VAR no advirtió para que el árbitro central revisara y decidiera si lo anula o no.

¿Por qué el árbitro no anuló el gol de Matheus por mano de James?

La cuenta El Var Central, dedicada a analizar y a aclarar jugadas que requieren de intervención arbitral, explicó que el gol no debía ser anulado de inmediato con solo la duda por el hecho de que quién lo anotó fue un jugador distinto al de la mano, en este caso Matheus y James. Por eso, la mano del '10' pasa a ser de interpretación de Maza de si fue voluntaria o no.

En la jugada se ve un movimiento en la mano de James Rodríguez cuando el balón le fue a pegar, lo que puede decir que Piero Daniel Maza interpretó que el balón iba muy rápido y el jugador quiso sacar su mano y no acomodar el balón con su humanidad, por tanto no fue mano intencional y por eso no anuló la jugada.

🤚 Si hay una mano en ataque y no es de quien anota el gol pasa a ser INTERPRETABLE por el árbitro. No es algo fáctico.



Dicho esto: Estoy seguro que la mayoría de árbitros hubiesen anulado el gol. No sé si podría decirse que Maza fue "valiente". Interpretó que James quiso sacar… pic.twitter.com/1tpBQQ3DUf — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) October 12, 2023

Aún así, en Uruguay ha generado mucha polémica esta decisión e insisten en que el gol de Matheus Uribe debió ser anulado. En todo caso, de haber ganado Colombia, el 'avispero' se habría alborotado mucho más.