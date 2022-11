Julio Comesaña, picante: "Millonarios festejó la copa como si fuera la Champions"

Dos meses y cinco días duró el décimo ciclo de Julio Comesaña como entrenador del Junior de Barranquilla. Esta vez, la monarquía del colombo-uruguayo no dio frutos y terminó estrellándose como un fracaso que algunos ya anunciaban.

Por muchas cosas, Comesaña no era el DT idóneo para este momento del equipo, su pasado reciente en los banquillos era uno de ellos. La plantilla, desbordada en calidad, necesitaba de un aire fresco aún cuando nadie discute que Julio ya le tiene medida la cuerda al plantel 'tiburón', pero en este caso, la prueba salió bastante mal.

No era momento de probar, los directivos armaron un equipo estelar para pelear todos los títulos que afrontaron este año, pero se fueron en blanco. Lo más cerca de alcanzar fue la Copa BetPlay, que perdieron hace dos semanas frente a Millonarios, con remontada incluida en la final de vuelta.

El décimo ciclo de Comesaña en Junior dejó un balance de siete victorias, seis derrotas y dos empates en 15 partidos dirigidos. A cuadrangulares clasificaron de manera agónica en la última fecha y hoy son último del grupo A con tan solo un punto de nueve posibles. Con ese presente, los directivos del club decidieron prescindir de los servicios del eterno DT de manera inmediata.

Comesaña atacó a Millonarios y lo 'comparó' con Manchester City

A su salida, el entrenador no se guardó nada y habló del rendimiento del cuadro 'rojiblanco' en esta etapa, pero también se refirió sobre la actualidad de Millonarios, dejando comentarios bastante picantes.

"Aquí hay un equipo que jugando es el más colombiano de todos, que es Millonarios. De pronto juega a nivel internacional con ese mismo equipo jugando bien y le meten cuatro goles. Ahora, ganó un campeonato que si lo ganamos nosotros, me hubieran dicho que es una copita y que ahora hay que ganar la liga. Millonarios lo festejó como si fuera la Champions", soltó.

Comesaña no paró ahí y continuó su despachada con cierta molestia por el favoritísimo que, según él, la prensa ha mostrado hacia el conjunto 'embajador' en copa y liga, afirmando que ha despertado elogios desproporcionados.

"Todo el mundo se blindó, hasta la prensa, tenía que ganar Millonarios. Estamos hablando de esto porque yo de Millonarios he escuchado cosas que no he escuchado ni del Manchester City. Nosotros perdimos así con ellos y acá le ganamos 1-0. El otro día, en el primer tiempo, sin delanteros, tuvimos para hacerle gol primero, yo no veía tanta diferencia. Sí son mejores hoy que nosotros, sí, claro que son". completó en una atención a diferentes medios de comunicación tras conocerse su salida de Junior de Barranquilla.