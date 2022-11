¿Otro viejo conocido o uno nuevo?: las opciones de Junior para reemplazar a Comesaña

El técnico uruguayo Julio Comesaña dejó este jueves el Junior de Barranquilla por décima vez, luego de que el club ‘Tiburón’ lo hiciera oficial en sus redes sociales.

“El Club Deportivo Popular Junior F.C. informa que Julio Avelino Comesaña se desempeñó hasta hoy como el Director Técnico de la institución”, informó el club.

Junior de Barranquilla suma un punto tras tres encuentros disputados en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2022-II y siendo el último del Grupo A.

Por esa razón, la actualidad del equipo, quien además recientemente perdió una final contra Millonarios en la Copa BetPlay, no es la mejor para un equipo que es de las nóminas más caras del fútbol colombiano.

Con la necesidad de encaminar y cerrar de la mejor manera su participación en los cuadrangulares, el Junior de Barranquilla debe buscar el sustituto de Comesaña, y uno de los posibles para reemplazarlo con un viejo conocido.

Un posible regreso de Arturo Reyes al Junior

El actual técnico del Barranquilla FC, equipo del Torneo BetPlay, estaría listo para regresar al Junior de Barranquilla, un club que ya dirigió recientemente y que dejó antes del arribo de Juan Cruz Real.

Sin embargo, con información de Futbolred, Arturo Reyes “está listo para regresar a un cargo del que salió en medio de una gran sorpresa y al que volverá gracias a ese conocimiento del talento joven. Eso implicaría otra noticia: el fin de las grandes contrataciones”.

Leonel Álvarez, una opción para Junior 2023

Además de Arturo Reyes, el otro técnico que ha sido vinculado es Leonel Álvarez, actual DT de Águilas Doradas, quien ya en su momento habló sobre dichos rumores.

"Yo no he tenido ninguna llamada. A lo mejor, pero yo desconozco cualquier acercamiento de cualquier equipo. Sí suena uno, antes de estar en Águilas Doradas He sonado para varios sin tener equipos, como Medellín, Nacional y Junior"

Sin embargo, Álvarez no le cerró a la oportunidad de dirigir a Junior la próxima temporada.

"Yo tengo un representante y él se encarga de eso. Yo desconozco, pero puede que hayan hablado, no sé. Los directivos del Junior también son muy profesionales"