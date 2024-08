“Hay cosas que van mucho más allá de cualquier color”: Higuita tras la historia de Javier Acosta

Uno de los temas de conversación en las redes sociales durante los últimos días es lo acontecido con Javier Acosta, el hincha de Millonarios que solicitó aplicarse la eutanasia tras a una bacteria que ha deteriorado su estado de salud, llegando al punto de que los médicos no dieran noticias satisfactorias sobre lo que podría ser su recuperación.

Según dio a conocer Javier Acosta, la bacteria está tan avanzada que ya llegó a la sangre e incluso, afirmó que ya tiene algunas consecuencias en la cabeza, razón por la cual tomó la decisión de solicitar la eutanasia, pues más adelante podría tener complicaciones de salud más complicadas.

“Ese hongo le puede dar a cualquier persona, pero en 5 días tenía una llaga que se me pasó al hueso del glúteo izquierdo y luego al derecho. Y ahí empezó todo. La infección comenzó a agrandarse. No hay tratamiento que valga. Además, me salió un ganglio interno en la cabeza. La infección ya me llegó a la cabeza, lo que no me permitiría hablar”, aseguró Javier en su relato.

René Higuita conmovido tras la historia de Javier Acosta

Sin ninguna duda, esta historia ha conmovido a todos los colombianos, quienes por medio de las redes sociales le han enviado una voz de aliento a Javier Acosta, quien se ha convertido en tendencia en todos los medios y redes sociales, pues era uno de los hinchas más queridos por toda la afición azul.

Una de las personas que se mostró conmovida por la situación del joven hincha fue René Higuita, exarquero de Atlético Nacional, y quien por medio de su cuenta persona de X dejó un mensaje de reflexión para todos los aficionados del fútbol y una voz de aliento para Javier, quien partirá de este mundo este 30 de agosto a las 12:00 p.m.

“El caso de Javier acosta me tiene bastante conmovido, definitivamente hay cosas que van mucho más allá de cualquier color … Solo espero que encuentre La Paz y el alivio que tanto desea”, fue el mensaje del ‘loco’ a Javier.

Hincha de Millonarios le dieron el último adiós a Javier Acosta

En la noche de este jueves 29 de agosto, varios hinchas de Millonarios le dieron el último adiós a Javier Acosta. Por medio de las redes sociales, se dieron a conocer videos de los aficionados azules a las afueras del hospital donde se encuentra ‘Javi’ y con bombo, pólvora y cánticos, hicieron un homenaje a uno de los hinchas más fieles de la institución.