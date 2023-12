¿Nuevo caso Quiñones? Otro jugador colombiano que podría ir a otra selección por no ser convocado

No es algo extraño en el fútbol mundial que un futbolista de una nacionalidad juegue en otra selección diferente a la de su país de origen. Esto puede darse por haber vivido mucho tiempo en ese otro país y obtener la nacionalidad, o si por algún lado de su ascendencia familiar tiene otra nacionalidad también.

Un caso reciente que involucró a un colombiano fue el del delantero Julián Quiñones. El futbolista no fue llamado nunca a la Selección Colombia, y por su larga estadía en la liga mexicana, optó por pedir la nacionalidad y ser convocado a la Selección de México. El delantero ya debutó con la 'Tri', cerrando la puerta de forma definitiva al combinado colombiano.

También, en épocas anteriores, se habló de la posibilidad de que el argentino Germán Cano fuera nacionalizado en Colombia para jugar en la selección 'cafetera' pero esto nunca se materializó.

Ahora, podría haber un nuevo caso donde un jugador elegible para la Selección Colombia opte por jugar con otro país.

Cristhian Mosquera, la joya en defensa del Valencia

Se trata del defensor Cristhian Mosquera, de 19 años, quien actualmente es una de las grandes figuras del Valencia de España. El jugador nunca ha sido llevado a la Selección Colombia, pese a su gran nivel, y al ser nacido en España, podría ser convocado a esta selección.

Mosquera ha hecho todos los procesos de selección con España desde la categoría sub-15, pasando por la sub-19, y podría también jugar para la sub-21. Actualmente, es una de las grandes figuras del Valencia en LaLiga, y su valor ascendió hasta los 10 millones de euros, según el portal Transfermarket.

A pesar de que el técnico Néstor Lorenzo no lo ha convocado para la selección de mayores, fue tenido en cuenta para la sub-20 por Héctor Cárdenas, pero unos temas protocolarios no dejaron que jugara. Mosquera todavía es elegible para ambas nacionalidades, y si su rendimiento continúa de la forma como va, no sería extraño que más pronto que tarde sea convocado a alguna selección.