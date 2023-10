Cuando Pablo Escobar mandó a robar a Faustino Asprilla: ¿qué decisión tomo el 'Tino'?

Este domingo 29 de octubre, el Canal RCN estrenó la mini serie 'Tino Asprilla, no nací para perder', inspirada en la vida y obra del legendario exfutbolista de la Selección Colombia. En el primer capítulo se rememoraron historias poco conocidas del inicio de la carrera de Faustino.

Una de esas tiene que ver con una amenaza que le realizó el narcotraficante Pablo Escobar. Reconocido por sus locuras y su peculiar forma de ser, Asprilla no tenía remedio cuando empezó a ganar grandes cantidades de dinero, y eso le pasó factura en más de una ocasión durante su carrera.

La primera compra del 'Tino' Asprilla con el sueldo en Nacional

El 'Tino' debutó profesionalmente en 1988 con el Cúcuta Deportivo, y tras dos grandes temporadas, llegó a Atlético Nacional, en donde empezó a mostrarse ante el mundo como un futbolista con muchísimo talento, calidad y proyección, y eso fue retribuido económicamente.

"Yo en Cúcuta me ganaba $1.000 diarios. Llego a Atlético Nacional y ya la cifra sube a $300.000 mensuales. En el 90 salimos segundos, en el 91 salimos campeones y en el Preolímpico (enero de 1992) me hacen un contrato de dos años ya por $15.000.000", recordó en el 'Tino Asprilla, no nací para perder'.

La moto y todos los problemas para Nacional

Faustino destinó sus primeros sueldos en el fútbol para ayudar a su familia, que desde siempre batalló con las dificultades en Tuluá. Por eso, no pudo darse un gusto propio sino hasta cuando llegó esa renovación en Nacional, con la que se compró una moto como primer gran regalo. Sin embargo, eso fue un dolor de cabeza para el club, que lo amenazó con rescindir el vínculo.

"Eso me trajo todos los problemas del mundo con 'Bolillo' Gómez, con Elkin Sánchez (preparador físico), con el dueño, con todos. Porque los futbolistas no pueden andar en moto en Colombia. Cuando 'Bolillo' se dio cuenta, automáticamente me dijo: 'si no vende la moto, no puede volver a entrenar'", comentó Asprilla sobre la situación con el entonces entrenador 'verdolaga'.

Como solución, Hernán Darío Gómez reveló que "le quité como tres duplicados de las llaves de la moto. Lo regañaba y los muchachos también porque necesitábamos que se cuidara". Pero eso no fue suficiente, pues Faustino siempre tenía una llave de más y salía a dar vueltas en la moto por Medellín, alardeando y andando incluso en una sola rueda alzando al aire la parte de adelante. Dando 'papaya'.

Pablo Escobar ordenó robar la moto del 'Tino' Asprilla

Mientras que ni 'Bolillo', ni los jugadores, ni los propios directivos de Nacional sabían cómo frenar las locuras del 'Tino', el que sí supo fue Pablo Escobar, el narcotraficante más grande de todos los tiempos y uno de los asesinos más temidos del mundo, quien tuvo mucho vínculo con el cuadro 'verdolaga' en ese tiempo y preocupado por la situación con el futbolista, ordenó a sus delincuentes a robarle la moto.

"Ahí es cuando entra Pablo Escobar, se da cuenta que a mi me van a echar de Nacional. Él no era el dueño, simplemente era un hincha de Nacional. Y ni siquiera eso porque realmente era hincha del Medellín. Pero Felipe Pérez, que era un compañero nuestro y mantenía con él, le dice que a mi me van a echar de Nacional porque no quería entregar la moto, y ahí es cuando él manda a robarme la moto", reveló Asprilla en la miniserie del Canal RCN.

Lo curioso de esto, es que gracias a la amenaza, Asprilla cambió de pasión y ahí fue cuando nació su amor por los caballos, uno de sus grandes aficiones hoy en día.

"Eso fue por el lado de Pablo Escobar, cuando le iban a mandar a robar la moto porque decían que donde el 'negro' se lesionara Nacional iba a quedar medio. Se armó el bombo por ese lado. Ahí fue donde el 'negro' se vino en pura y cambió la moto por el caballo", relató Osmiro Colonia, amigo del exfutbolista, en el 'Tino Asprilla, no nací para perder'.

¿Qué pasó con la moto de Asprilla?

Pero así como es de divertido Faustino Asprilla, también lo son sus ocurrencias. Aún con todo el temor que generaba Escobar, el 'Tino' no se dejó robar su moto y encontró la salida para que los delincuentes no dieran con su paradero.

"Felipe llega al entrenamiento y me dice: 'te van a robar la moto porque Pablo ya dio la orden', entonces le dije: '¿A mi? Pueden venir todos a ver quién me va a robar'. Yo estaba con susto, hablaba esas bobadas, pero no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Yo agarro la moto y me la llevo para Tuluá y se la regalo a mi hermano, entonces no la encontraron nunca más en Medellín", apuntó.

Esta es una de las tantas historias que Faustino cuenta en su miniserie 'Tino Asprilla, no nací para perder', producida y emitida por el Canal RCN. La producción consta de ocho capítulos que podrá verlos cada domingo a las 9:00 p.m. por la señal en vivo.