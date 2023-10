Luis Díaz reaccionó a la emotiva dedicatoria de Diogo Jota: el guajiro agradeció el ejemplar gesto

Este domingo 29 de octubre, se vivió un ambiente de desolación e incertidumbre en Anfield. Hinchas, jugadores y cuerpo técnico del Liverpool se mostraron preocupados por el secuestro de los padres de Luis Díaz, una de las estrellas de los 'reds'. Sin embargo, salieron al terreno de juego con la convicción de dedicarle una victoria a 'Lucho' y Diogo Jota la encaminó, abriendo la cuenta contra el Nottingham Forest.

Por obvias razones, el exjugador del Junior de Barranquilla no fue convocado por Jürgen Klopp. “Tuvimos que hacer un cambio de última hora por la situación privada de Luis Díaz, claramente dura para todos. Fue una noche difícil. Estamos concentrados ahora en fútbol pero fue una preparación especial. No me había pasado. Nueva experiencia que nunca hubiera necesitado", señaló el estratega alemán, en la previa del encuentro.

Los compañeros de Díaz Marulanda lo tuvieron presente en el estadio de Merseyside. Al minuto 31', el atacante portugués aprovechó un rebote de Matt Turner, quien no pudo contener un remate del uruguayo Darwin Núñez. Jota la mandó al fondo de la red y decretó el 1-0. De inmediato, el exjugador del Wolverhampton, quien al igual que 'Lucho' defendió la camiseta del Porto, fue al banquillo de Klopp. Le entregaron la camiseta del colombiano y la mostró en el mítico estadio inglés. Los aplausos colmaron Anfield.

Luis Díaz reaccionó al gesto de Diogo Jota

Díaz Marulanda, quien está preocupado por la situación de su padre, Luis Manuel, quien aún sigue privado de su libertad, estuvo pendiente de la actuación del Liverpool. Los 'reds' publicaron una foto de Jota con la dorsal del de Barrancas.

Díaz comentó dicho posteo con dos emojis: el de un corazón y el de unas manos levantadas.

La publicación que comentó Luis Díaz