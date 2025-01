El millonario salario que ganaría James Rodríguez en el Junior de Barranquilla: supera el de Falcao

El fútbol colombiano podría estar a punto de vivir un momento histórico: la posible llegada de James Rodríguez al Junior de Barranquilla.

En un panorama donde figuras de la talla de Falcao García en Millonarios y David Ospina en Nacional ya forman parte de la Liga BetPlay, la incorporación de James no solo elevaría el nivel de la competición, sino que también desataría una ola de emoción entre los aficionados.

Mientras las negociaciones avanzan, las expectativas crecen en torno a lo que sería un fichaje sin precedentes para el balompié local.

El rumor de que James Rodríguez podría vestir la camiseta del Junior de Barranquilla dejó de ser solo especulación. Según el periodista deportivo Carlos Gamboa, el máximo accionista del club, Fuad Char, ha manifestado que los números están listos para traer al talentoso volante colombiano a la Liga BetPlay.

Con un salario estimado en mil millones de pesos mensuales, James recibiría el sueldo más alto del campeonato, superando incluso al de Radamel Falcao García en Millonarios.

Esta propuesta pone en el centro del debate el regreso de las figuras más emblemáticas del fútbol colombiano al país.

La analista Juana Afanador en la Mesa Ancha de Noticias RCN, expresó su entusiasmo:

Me imagino un Junior vs. Millonarios, con James frente a Falcao, o partidos contra Nacional con David Ospina. Esto sería maravilloso. No solo aumentaría el nivel de la Liga, sino que también atraería a más público. Es una oportunidad para darle un nuevo aire al fútbol colombiano.