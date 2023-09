¿Es 'Cucho' Hernández la solución a la escasez de gol en Colombia?: lleva 7 en los últimos tres partidos

El miércoles pasado, Juan Camilo 'Cucho' Hernández convirtió su segundo triplete de la temporada con el Columbus Crew. El delantero pereirano, de 24 años, fue el protagonista en la victoria 3-0 contra Chicago Firem en un duelo válido por la fecha 33 de la MLS y pide pista en la Selección Colombia.

Una de las razones principales por las cuales la Selección Colombia no clasificó al Mundial de Catar 2022 fue la falta de gol. Duró siete partidos sin convertir, de los cuales cuatro terminaron 0-0 y los restantes 0-1, en contra. Esa mala racha de resultados, en la recta final del certamen clasificatorio fue letal. Más de 630 minutos sin festejos condenaron a la 'tricolor'.

A pesar de que el panorama cambió con la llegada de Néstor Lorenzo, pues en los ocho amistosos que dirigió Colombia se mantuvo invicta y anotó 16 goles, en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se le notaron problemas ofensivos.

En el debut, contra Venezuela, el combinado nacional ganó por la mínima, gracias a un solitario gol de Rafael Santos Borré. Además de la anotación del delantero del Werder Bremen, Colombia no generó muchas opciones de peligro y Rafael Romo no tuvo mucho trabajo.

Un desastre ofensivo contra Chile

En el Monumental de Chile, la producción de jugadas claras en ataque disminuyó. Brayan Cortés fue un espectador de lujo y se notó una falta de convicción por parte de los delanteros convocados. Borré no tuvo su mejor noche en la cancha de Colo-Colo; Jhon Jáder Durán no tuvo la contundencia que lo caracteriza; Luis Díaz estuvo impreciso y no punzante; y Luis Sinisterra se perdió la más clara.

¿Les llegó la hora a Cassierra y Hernández?

Mateo Cassierra, quien viene 'rompiéndola' con el Zenit, no vio acción en el 'coloso de la Ciudadela' y fue a la tribuna contra 'La Roja'. Por esta razón, se espera que Lorenzo busque alternativas para los duelos contra Uruguay y Ecuador. 'Cucho' Hernández, quien lleva siete goles en los últimos tres partidos, es uno de los candidatos que tiene el entrenador argentino.

En octubre de 2018, el exdelantero de Deportivo Pereira debutó con Colombia en un amistoso contra Costa Rica. Entró al minuto 72' y anotó dos goles para darle el triunfo al combinado patrio, por 3-1. El risaraldense ya sumó 68' minutos en la etapa de Lorenzo, en el duelo de fogueo contra Estados Unidos (0-0).