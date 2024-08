Cucho Hernández pide pista en la Selección Colombia: doblete en la final, MVP y título con Columbus

Juan Camilo 'Cucho' Hernández está imparable con Columbus Crew. Luego de ganar la Major League Soccer 2023, siendo elegido como el 'Jugador Más Valioso' de la final, reclamó un nuevo título con la 'pandilla'. El delantero pereirano, de escasos 25 años, se proclamó campeón de la Leagues Cup 2024 lugo de vencer 3-1 a LAFC. Anotó un doblete y asistió en el partido cumbre, por lo cual terminó llevándose el premio al MVP del torneo.

Hernández se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del balompié estadounidense y muchos de sus seguidores sueñan con volverlo a ver en el fútbol de Europa. Recordemos que después de brillar en Deportivo Pereira y América de Cali fue cedido por el Watford (las 'avispas' le habían comprado el pase al Granda) al Huesca.

Jugó 70 partidos (5.093' minutos) con los 'azulgranas', en los cuales se reportó con 20 goles y nueve asistencias. Tuvo buenos pasos por Mallorca y Getafe, por lo cual 'los chicos dorados' decidieron llevarlo a la Premier League. Cuando se esperaba una transferencia a un club de mayor relevancia, decidió llevar su talento a la MLS.

Pues bien, en poco tiempo ha demostrado que esta liga le queda 'chiquita'. El risaraldense lleva 52 goles y 21 asistencias en 82 compromisos (6.995'). A esta altura, es más que merecido un llamado a la Selección Colombia. Hasta el momento, solo ha jugado cuatro partidos y en su debut (vs. Costa Rica) se reportó con un doblete. Ha figurado en dos amistosos con Néstor Lorenzo (vs. Estados Unidos y México).

Cucho Hernández ganó la Leagues Cup 2024

El delantero formado en el 'grande matecaña' lideró a su equipo a una nueva final. Dio dos asistencias en las primeras dos fases (vs. Spoting Kansas City e Inter Miami) y anotó en las dos siguientes (vs. New York City FC y Philadelphia Union).

En la final contra LAFC, 'Cucho' abrió el marcador al minuto 45'. Olivier Giroud lo igualó transitoriamente; sin embargo, el colombiano volvió a vencer el arco custodiado por Hugo Lloris. Al 90+4', asistió a Jacen Russell-Rowe, quien le puso cifras definitivas a la final.

Vea el doblete y la asistencia de Cucho Hernández en la final de la Leagues Cup 2024