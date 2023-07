Daniel Felipe Martínez abandonó el Tour de Francia por quebrantos de salud

Una mala noticia recibió el ciclismo colombiano, puesto que luego del retiro de Estaban Chaves en la etapa 14 del Tour de Francia, se confirmó el retiro de Daniel Felipe Martínez, corredor del Ineos, y que no tomó partida en el inicio de la decimoquinta jornada de la competencia por algunos quebrantos de salud.

El encargado de dar a la noticia fue el propio Ineos, que por medio de sus redes sociales informó que el corredor colombiano tuvo algunas complicaciones de salud tras la fuerte caída presentada el sábado 15 de julio, donde varios corredores salieron afectados y tuvieron que abandonar la competencia.

“Lamentablemente, Daniel Felipe Martínez, no tomará la salida de la etapa 15 tras una caída que sufrió en la etapa de ayer. Después de una evaluación médica adicional por parte de nuestro médico del equipo después de la etapa, se detectaron síntomas de conmoción cerebral”, aseguró el equipo del corredor colombiano.

De igual forma, aseguró que el nacido de Soacha ya comenzó proceso de recuperación para lo que será sus próximas competencias, afirmando que el dictamen médico arrojó que el colombiano sufrió una conmoción celebrar y está bajo supervisión médica.

“Dani ahora se adherirá a los protocolos de recuperación de conmoción cerebral del equipo, antes de recibir autorización para competir nuevamente”, finalizó el comunicado del Ineos.

Unfortunately, @danifmartinez96 will not take to the start of stage 15 after a crash he suffered in yesterday’s stage. After further medical assessment by our Team doctor post stage, symptoms of concussion were detected (1/2) pic.twitter.com/iXyF1iA0Qg