De barrista de Nacional, a figura en Medellín: la historia del nuevo capitán 'poderoso'

Generaba mucho escepticismo en su llegada, pero Julio Comesaña ha hecho que Independiente Medellín vuelva a ser protagonista en la Liga BetPlay. En la actualidad, marcha en la cuarta posición de la tabla con 22 puntos, siendo el mejor local del campeonato hasta ahora, habiendo ganado todos su juegos en el Atanasio Girardot.

La mano de Comesaña no ha sido lo único clave para el gran momento del 'poderoso', sino también lo ha sido el grato nivel en cancha de sus jugadores, entre los que sobresalen el arquero Andrés Mosquera Marmolejo, el goleador argentino Luciano Pons, y en la mitad del campo David Loaiza, quien además se ha hecho con la cinta de capitán esta temporada.

De barrista de Nacional a nuevo capitán de Medellín

Para el mediocampista paisa es toda una montaña rusa de emociones lo que está sucediendo con Medellín cómo, partido a partido, se agranda su figura dentro del equipo, pues aunque desde pequeño siempre soñó y luchó por ser futbolista profesional y referente en el balompié antioqueño, siempre se proyectó hacerlo en la otra vereda: Atlético Nacional.

"El fútbol me cambió tanto que me sacó de las barras. Yo fui una de las personas que iba a ver a Nacional. No faltaba, era constante en el estadio, pero por mi hijo me fui retirando. Y cuando debuté con Leones, totalmente cero estadio", destapó el jugador de 28 años, en diálogo con TeleMedellín.

Loaiza comenzó su carrera en el fútbol de Panamá, en donde vistió las camisetas de Chorrillo y Universitario, para luego recalar al balompié colombiano en Leones. Luego, por azar del destino le llegó la oportunidad de lucir los colores de uno de los equipos más tradicionales del país, y aunque ese fuera el acérrimo rival del elenco de sus amores, no lo dudó ni un segundo y rápidamente, empezó a reemplazar el rojo por el verde en su corazón.

"Cuando llegué a Independiente Medellín se me despertaron unos sentimientos enormes. He estado tan agradecido que no quisiera irme, pero es el futuro de mi familia. Y donde estoy, estoy feliz, contento, representando los colores del Medellín orgullosamente (...) Lo he manifestado. Acá me siento feliz y quizás ha sido fruto de lo que hemos fluido y construido como equipo", apuntó.

Loaiza y la ilusión de ser campeón

La unidad ha sido la gran virtud de este Independiente Medellín. Dentro de la cancha juegan como en equipo y disfrutando de las habilidades de cada compañero y eso se nota en la celebración de los goles, donde todo el grupo se funde en abrazos y alegrías que demuestran que todos van juntos en busca de un solo objetivo: salir campeón.

“Hoy en día el equipo está muy unido, conforme, en armonía y eso se ve en la cancha. Corremos, nos miramos y nos decimos las cosas. Eso ha sido una de las cosas más bonitas que ha fluido. Nos mantenemos como familia”, sentenció David Loaiza.