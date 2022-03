Julio Comesaña arremetió contra Nicolás Gallo: “El señor Gallo nos dejó afuera de un torneo”

En el fútbol colombiano se ha presentado varias inconformidades sobre los diferentes arbitrajes en los partidos, pues en esta oportunidad no fue la excepción, donde el estratega Julio Comesaña arremetió frente a Nicolás Gallo por su actuación en el juego donde Deportivo Pereira e Independiente Medellín igualaron a un gol, con varias polémicas.

Las principales polémicas se presentaron en contra de Independiente Medellín, que sufrió una pena máxima de Andrés Felipe Cadavid, la expulsión de su jugador Juan David Mosquera y una penal no sancionada al capital del equipo ‘poderoso’, por tal motivo en rueda de prensa, el estratega uruguayo, arremetió contra Nicolás Gallo, juez central del partido.

“En este partido dejó de pitar un penal clarísimo como el de Andrés Cadavid, revísenlo para que ustedes vean y echan a Juan David Mosquera en una jugada insólita, él salta y por la espalda, no ve al jugador y como cualquier jugador de fútbol le enseñan que debe saltar con los brazos abiertos para protegerse, saltó y el jugador de Pereira se pegó con él. Yo no sé de qué se trata, todos cometemos errores, pero no me gustó el arbitraje del señor Gallo ni hoy”, agregó el estratega del equipo antioqueño.

De igual forma, dio a conocer que este partido no es el único, donde Gallo ha tenido una actuación discreta con Independiente Medellín, asegurando que el juez central ha sido el culpable de algunos resultados deportivos del equipo antioqueño.

“El arbitraje de señor Nicolás Gallo, con el respeto que me merece y con su trayectoria y todo lo que quiera. El señor Gallo nos dejó afuera el año pasado en el campeonato, le anuló un gol a Juan Pablo Gallego”, finalizó el estratega colombo uruguayo.

Para nadie es un secreto el mal momento que está viviendo el arbitraje colombiano, ya que, se ha visto en vuelto en varias polémicas, en los diferentes partidos del fútbol colombiano.

Polémicas del partido