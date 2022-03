¡Decisión final! Juan Carlos Osorio respondió a la oferta de indemnización de América

El cambio de entrenador es la tendencia de la mañana de miércoles en Colombia. Primero, por la inminente salida de Reinaldo Rueda de la selección, pero tampoco hay que olvidar que por las toldas de América de Cali se están tomando decisiones determinantes respecto al futuro de Juan Carlos Osorio.

La relación entre la directiva 'escarlata' y el DT está totalmente rota desde hace bastante tiempo. Los malos resultados, la mala imagen en cancha de los jugadores, los planteamientos del técnico y las contrataciones de refuerzos sin el consentimiento del risaraldense, fueron los detonantes para que hoy, haya completa enemistad entre las partes.

Por eso, Tulio Gómez y compañía se han propuesto en dar por finalizado de una vez por todas el vínculo de Osorio con América, pero la parte económica ha sido la gran piedra en el zapato. Dentro del contrato, está estipulado que el adiestrador tiene una clausula de recisión de 800 mil dólares, monto que la directiva le debe pagar si quiere prescindir de los servicios.

Por tal motivo, la cúpula del cuadro 'escarlata' estaba paciente a que la situación se resolviera en junio, mes en el que finaliza la relación contractual de Osorio con el equipo, pero el mal presente deportivo aumentó el afán de los dirigentes para hacer un cambio en el banquillo técnico ahora mismo.

Sin mucha caja para pagarle la totalidad de la indemnización, la junta directiva empezó reuniones directas esta semana con 'JCO' para llegar a un acuerdo. Incluso hubo una oferta formal de 200 mil dólares, una reducción importante respecto al monto estipulado.

Osorio continurá en América de Cali

Luego de consultar con su abogado, este miércoles en la mañana, Juan Carlos Osorio dio su respuesta. De acuerdo a Caracol Radio, el entrenador rechazó la propuesta, pues siente que aún el equipo puede levantar la cabeza y no considera que su ciclo hasta el momento sea un fracaso. Además, se mantiene en la cifra pactada en el contrato y si no es por los 800 mil dólares de la indemnización, no aceptará el despido.

El próximo reto de América de Cali será el próximo domingo en el Pascual Guerrero contra ni más ni menos que Millonarios, que esta noche podría treparse nuevamente al liderato de la Liga BetPlay. Los rojos marchan en la posición 15 de la tabla, con 15 puntos, a cuatro de entrar al selecto grupo de los ochos.