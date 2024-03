David Ospina se vio comprometido en dos goles y Cristiano Ronaldo reaccionó de mal gusto

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y el colombiano David Ospina sufrió una dolorosa derrota este jueves 7 de marzo frente a Al Raed en la Liga de Arabia Saudita y se alejó aún más de las posibilidades de alcanzar a Al Hilal en la punta del campeonato, por lo que al astro portugués se lo vio bastante molesto.

El portero antioqueño regresó a la titularidad en el Al-Nassr luego de varias semanas por fuera de las canchas debido a una lesión que acarreaba, sin embargo, su rendimiento en el arco no fue el mejor y fue uno de los más señalados de la derrota.

Ospina, comprometido en dos goles

Los aficionados de Al-Nassr no se mostraron para nada contentos con el regreso de Ospina a la titularidad, pues el colombiano se vio comprometido en dos anotaciones desafortunadamente.

En la primera se puede observar como Ospina se vio mano a mano con uno de sus rivales, pero no decidió ni achicar de manera rápida, ni quedarse bajo los tres palos, por lo que el delantero tuvo completa libertad para pasarla a la mitad del área y que su compañero celebrara para Al Hilal.

El Berkaoui finished off a fine team move to open the scoring for Al Raed 🤝 🙌

#yallaRSL pic.twitter.com/HJ89Ch2FRO — Roshn Saudi League (@SPL_EN) March 7, 2024

Al colombiano se lo vio lento de reacción y pudo haber hecho mucho más para evitar la anotación en contra.

Pero ahí no quedó todo, sobre el final del partido un cobro de tiro de esquina terminó en gol para la victoria definitiva de Al Hilal. Uno de los visitantes recibió el balón en el área y remató sutilmente. Aunque vale la pena señalar que el esférico fue levemente desviado por Cristiano, lo cierto es que Ospina no estaba bien ubicado y su reacción tampoco fue la mejor.

Amir Sayoud secures the three points for Al Raed 💥🇩🇿#yallaRSL pic.twitter.com/QLvxfQGULJ — Roshn Saudi League (@SPL_EN) March 7, 2024

Cristiano Ronaldo reaccionó

Finalmente, las cámaras se quedaron con la máxima estrella del fútbol de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo, quien se mostró muy desilusionado por la actuación de su equipo, quien cayó 3-1 en condición de local y prácticamente se olvida de toda chance de alcanzar la punta del torneo.