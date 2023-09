Cambio de rumbo: Dávinson Sánchez está a un paso de salir del Tottenham

El periodo de transferencias en las principales ligas de Europa terminó el viernes, y aunque se generaron bastantes movimientos interesantes de última hora, hubo algunos jugadores que se quedaron a la espera de una oferta para cambiar de equipo.

Ese es el caso de Dávinson Sánchez, cuya salida del Tottenham se pronosticaba a inicio del mercado, pero finalmente no se dio, o al menos para una de las ligas más importantes. Durante la ventana de pases, el defensor colombiano recibió intereses de Villarreal, Rennes, Mónaco y PSV, pero ninguno se concretó y la posibilidad de quedarse una temporada más en los 'spurs' empezó a crecer.

Sin embargo, el inestable nivel de Dávinson en los primeros partidos de la campaña cuando tuvo la oportunidad, lo han impulsado a pensar en que lo mejor para las partes es separar los caminos y buscar un cambio de aires. Por eso es que no se descarta que el zaguero recale en uno de los mercados que aún siguen abiertos, como el de Turquía.

Uno de los rumores que involucró a Sánchez hace varias semanas era referente al Galatasaray. De hecho, en su momento la prensa turca aseguró que era muy posible llegar a un acuerdo pronto, pero eso no se dio. Ahora, tras no encontrar equipo en una liga de mayor importancia, esa opción se reflotó y el caucano podría vestirse con los colores de los 'leones'.

De acuerdo al periodista italiano Rudy Galett, Tottenham y Galatasaray están muy cerca de llegar a un acuerdo por la transferencia definitiva de Dávinson Sánchez y es cuestión de horas para que se haga oficial.

