James está listo para debutar en Copa Libertadores: ¿cuándo juega Sao Paulo?

James Rodríguez regresó a los entrenamientos con Sao Paulo después de lo que fue su participación con la Selección Colombia en las dos victorias amistosas frente a España (1-0) y Rumania (3-2) y los hinchas del equipo brasileño empiezan a pedir la titularidad del cucuteño en los juegos importantes.

Por medio de redes sociales, decenas de hinchas de Sao Paulo piden constantemente la titularidad de James, pues su entrenado Thiago Carpini no le ha dado la continuidad esperada y con el debut de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, todos esperan que el cucuteño pueda llegar con ritmo y así soñar con levantar el título más importante del continente.

En las últimas horas el entrenador Carpini dio a conocer la lista de jugadores inscritos para disputar el torneo más importante del fútbol sudamericano y James Rodríguez aparece allí, por lo que el colombiano podría debutar la próxima semana en esta competencia.

Sao Paulo parte como uno de los favoritos para levantar la Copa Libertadores y muchos piden más minutos para James después de las presentaciones que ha tenido con el equipo nacional, donde se desempeñó de gran manera y fue capitán del seleccionado.

Debut de James Rodríguez en Copa Libertadores

Talleres vs. Sao Paulo

Fecha: jueves 4 abril

Horario: 7:00 p.m. (horario colombiano)

James no ha podido encontrar continuidad en Sao Paulo desde su llegada y después de buscar su salida del equipo, el entrenador parece no perdonarle dicha intención por lo que no lo alinea frecuentemente.

"Él pidió disculpas, quiere jugar en Sao Paulo. Como nunca se apartó de los entrenamientos, siempre cumplió con sus obligaciones, entrenando bien, al 100%, sin tener problemas con nadie (...) entendimos el pedido de disculpas", dijo el coordinador técnico Muricy Ramalho en una entrevista a un medio local.