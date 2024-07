Nicolás Gallo en el 'ojo del huracán', otra vez: protagonizó polémica en Águilas vs. Patriotas

Este martes 30 de julio, Águilas Doradas recibió a Patriotas para disputar un duelo correspondiente a la tercera fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. Los dirigidos por José García Herrera reclamaron un triunfo agónica en el Arturo Cumplido Sierra, gracias a un penalti sancionado al 90+8'. Nicolás Galló, quien estuvo a cargo del VAR, volvió a estar envuelto en una gran polémica.

El cuadro boyacense tuvo un buen arranque en Sincelejo y abrió el marcador gracias a un penalti convertido por Joao Rodríguez. En cuestión de dos minutos, los 'dorados' remontaron con un autogol de Daniel Rodas (65') y una anotación de Jhon Fredy Salazar. Al 77', Cristian Borja venció el arco custodiado por Héctor Fabio Arango y estableció la igualdad parcial.

RELACIONADO Junta directiva de Millonarios tomó contundente decisión sobre el futuro de Alberto Gamero

Sin embargo, al minuto 90+8', Gallo llamó a las pantallas a Jairo Mayorga, un árbitro que estaba haciendo su debut liguero. Guillermo Celis fue derribado por un rival y el contacto fue suficiente para que el árbitro caldense pidiera la revisión de la jugada. El central tolimense atendió al llamado y sancionó pena máxima a favor de los locales. Jeison Quiñónes le ganó el duelo a Juan David Valencia y le dio los tres puntos a Águilas.

Gallo ya había protagonizado una actuación controversial en Millonarios vs. Atlético Nacional. En esa oportunidad impartiendo justicia desde el terreno de juego.

El 'VAR Central' explotó contra Nicolás Gallo

"Uy no (Nicolás) Gallo, no jodamos. Saben que no hablo así, pero qué ganas de protagonismo en una noche que no te correspondía, el actor principal era Jairo Mayorga quien hacía su debut en el Fútbol Profesional Colombiano. Buscando hormigas todo el partido hasta que lo convenció. No veo penal. El jugador de Águilas se está lanzando hacia adelante desde un comienzo, no se cae por ese contacto en la rodilla", expresó el experto en arbitraje, en su cuenta de 'X'.

Nicolás Gallo ya había cometido un error en Águilas vs. Patriotas

Al minuto 13', cuando el partido estaba 0-0, Gallo llamó a Mayorga para revisar un posible penalti a favor de Patriotas. "Atrevido: en su primer partido como profesional, Jairo Mayorga desestima un llamado de Nicolás Gallo por posible penal y se mantiene en su decisión de no dar infracción. Acción con algunos grises. ¿Le dan la derecha al debutante?", señaló el 'VAR Central'.