Paro camionero sigue afectado el fútbol colombiano: partido de la Liga Betplay fue aplazado

Los últimos días han sido un caos para gran parte de los colombianos, teniendo en cuenta que se han visto afectados por el paro camionero que se realiza en gran parte del país, lo que ha hecho que varias personas se resguarden en sus casas y gran parte de la economía del territorio nacional se vea afectada por culpa de los bloqueos.

Sin embargo, no solo la economía se ha visto afectada por cuenta del paro camionero, sino también en el entretenimiento, exactamente el fútbol colombiano, pues en las últimas horas, que uno de los juegos de la primera división del rentando nacional no se podrá realizar por cuenta de los bloqueos en las principales carreteras del país.

Dimayor confirmó el aplazamiento del juego entre Junior vs. Pereira

Por medio de un comunicado, el máximo ente del fútbol colombiano informó que el juego entre el Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pereira no se podrá jugar el 6 de septiembre como estaba programado, teniendo en cuenta que el equipo matecaña no se ha podido trasladar a la capital del Atlántico.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que el partido entre Junior FC y Deportivo Pereira, válido por la fecha 9 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2024, ha sido aplazado porque el equipo visitante no se ha podido desplazar a Barranquilla. El Deportivo Pereira debía salir de Armenia, puesto que las pistas del Aeropuerto Internacional Matecaña se encuentran en mantenimiento, sin embargo, por el paro de transporte que vive nuestro país, el equipo no pudo trasladarse a esta ciudad2, aseguró en el comunicado la Dimayor.

Cabe mencionar que este compromiso era el encargado de abrir el telón de novena fecha del fútbol colombiano y estaba programado para el viernes 6 de septiembre a las 6:30 pm en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Su reprogramación dependerá del calendario de la Dimayor.

Segundo partido afectado por el paro camionero

Este es el segundo partido que la Dimayor tuvo que aplazar por cuenta del paro camionero. El primer juego que tuvo que ser aplazado fue el compromiso del Torneo Betplay entre el Deportes Quindío y el Atlético Huila, pues en esta oportunidad, el equipo afectado fue el equipo opita, que no pudo llegar al Eje cafetero.