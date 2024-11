Futuro de James Rodríguez sacude el fútbol español: directivo del Rayo reveló decisión

El presente de James Rodríguez en España no es para nada bueno. Este domingo, el colombiano volvió a ser suplente con el Rayo Vallecano en la derrota 0-1 ante el Sevilla.

En las imágenes que captaron las cámaras, se pudo observar la desilusión del volante colombiano por una nueva suplencia.

Luego del partido, las críticas no pararon de darse en contra del técnico Íñigo Pérez, quien ha borrado por completo a James y quien ha llevado a despertar los rumores de una salida del colombiano en el mes de enero.

Directivo del Rayo contó el futuro de James

Ante las constantes dudas que se tienen sobre el colombiano, David Cobeño, el director deportivo del Rayo, dio a conocer parte de lo que pasará con el colombiano en el próximo mercado de pases.

En charla con Dazn, Cobeño aseguró que el tema de James será "planificado" y aunque su futuro es incierto, es para el Rayo, un jugador "muy importante".

“El entrenador también tendrá que ver en la planificación y James sigue siendo igual de importante que Raúl y que cualquier otro jugador de la plantilla. Para nosotros tener a Raúl y James en la plantilla nos aporta mucha calidad, no solo dentro del campo, sino también en el vestuario”, dijo.

Y agregó: “El míster es el que decide quién juega y quién no, él en todo momento está dispuesto a revertir la situación. Hasta ahora, le pongo una buena nota de momento. Estamos en una situación en la clasificación, a día de hoy, cómoda, pero sin relajarnos. El inicio ha sido bueno, buena imagen, buenas sensaciones y esto hay que reflotarlo con las jornadas que quedan; pero de momento, el equipo bien”.

Futuro de James se definirá en enero

De acuerdo a lo informado por Cobeño, el Rayo definirá la situación de James y otros jugadores en enero, esto partiendo de lo que pida el DT, Íñigo Pérez.

“A día de hoy no he valorado ninguna situación particular de ningún jugador. Estamos centrados solamente en el equipo, en jugar los partidos que quedan, que son muy importantes y luego el mercado dirá lo que necesitamos”, dijo.