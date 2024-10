Directivos de Alianza FC denunciaron amenazas por parte de jugador: "me la va a pagar a las buenas o a las malas"

Este miércoles 2 de octubre, el club Alianza FC denunció por medio de sus redes sociales fuertes amenazas por parte del jugador de fútbol Jhon Vásquez, quien hizo parte de la plantilla en el año 2019.

Mediante un comunicado en redes sociales, el club que ahora milita en Valledupar, acusó al jugador de amenazar al presidente Carlos Orlando Ferreira.

RELACIONADO Filtran primera decisión de Atlético Nacional tras perder los puntos por sanción de Dimayor

En la misiva emitida, el club aseguró que estas amenazas se deben a un proceso "que se lleva a cabo ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la Federación Colombiana de Fútbol, en la cual el jugador Jhon Freduar Vásquez Anaya está reclamando el 8% de su transferencia al Deportivo Cali".

Ante esta situación, el club de Sincelejo aseguró tener la documentación según la cual no tiene por qué pagar ese dinero.

Estas fueron las amenazas de Jhon Vásquez

"Las amenazas y los audios ya están en poder de la Federación Colombiana de Fútbol y procederemos a realizar las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación", anunció el club.

En la misiva emitida este miércoles, el club puso a la luz pública algunas frases que ha hecho el jugador en contra del presidente del club en tono amenazante.

RELACIONADO Medellín eliminó a Junior en el Metropolitano y avanzó a cuartos de la Copa

"Haga lo que usted quiera hacer, usted mi plata me la va a pagar a las buenas o a las malas, en tres días me la va a pagar (...) y lo voy a demostrar que me la va a pagar", se lee.

"Ese cucho en tres días me va a pagar, y que coja este mensaje y se lo mande a la Fiscalía si quiere o a la Policía para que diga que lo estoy amenazando, para yo decirle que sí lo estoy amenazando, pero mi plata me la va a pagar en tres días", agregan.

Foto: Alianza FC

Cabe recordar que el hoy integrante del Goiás, de la segunda división del fútbol brasileño, jugó en el club que por entonces era local en Barrancabermeja en 2019 y al año siguiente fue transferido al Deportivo Cali, negocio por el cual se ha desencadenado esta disputa.