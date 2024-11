Video reveló fuerte discusión entre Jhon Durán y técnico del Aston Villa, ¿qué pasó?

Una relación de amores y odios es la que se ha manejado en el Aston Villa entre el delantero Jhon Durán, y el técnico Unai Emery.

Hace algunos días, el colombiano reveló en una entrevista cómo es su relación con el estratega español, dejando entrever ciertas diferencias.

“Hay momentos de amor y de odio, a veces. Pero no, me siento muy agradecido con él y con su cuerpo técnico. Hemos tenido muchos problemas, pero creo que son normales… Así que estamos peleando constantemente, pero creo que es normal para un joven de mi edad, y una persona como él, que ya sabe mucho, que ya ha logrado tantas cosas. Me siento muy agradecido de aprender más de él cada día. Estoy muy contento de tenerlo aquí”, dijo.

Video de la discusión entre Durán y Emery

Precisamente, esos "problemas" que contó Durán, se vieron reflejados en un video que se filtró en redes sociales donde se le ve discutiendo con el DT.

En redes sociales se pudo observar a Durán acercarse a Emery en forma de reclamo, sin embargo, el español se aleja y deja al colombiano hablando solo, y dejando ver algunos gestos de disgusto.

“Jhon Durán parece quejarse de algo con el entrenador mientras el resto del equipo calienta antes del entrenamiento”, dijeron fuentes cercanas al club villano.

La discusión no parece trascender a mayores, pues minutos más tarde se ve a Durán bromeando con varios de sus compañeros en la práctica.

Durán tuvo acción este miércoles en Champions

El colombiano tuvo acción en el duelo de su equipo ante el Brujas de Bélgica. El encuentro por Champions League terminó 1-0 a favor de los belgas.

Durán disputó más de 30 minutos donde no tuvo las mejores chances para lograr el empate.