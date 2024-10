“Elijo a los mejores”: DT del Rayo levantó polémica por suplencia de James

El técnico del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, sigue en constante señalamiento por parte de los aficionados y la prensa española debido a los pocos minutos que le brinda a James Rodríguez en cancha, siendo la máxima figura del club en la actualidad y en su última rueda de prensa levantó aún más polémica con sus declaraciones.

Luego de la derrota de este domingo frente a Mallorca, el técnico español asistió a la rueda de prensa de manera normal y allí se le consultó los pocos minutos que le dio a James en el partido, a lo que su respuesta generó todavía más controversia que la suplencia del colombiano.

James acumula solo cuatro partidos con el Rayo y tan solo en uno de ellos fue titular (saliendo figura del encuentro) y por esta razón, el técnico español es constantemente señalado por la prensa, pues el mediocampista cafetero suma apenas 97' minutos con los de Vallecas.

Suplencia de James Rodríguez

“James está en condiciones, pero es verdad que ha jugado dos partidos, el viaje es largo, hoy es el primer día que entrenará con nosotros y como siempre digo, con mucho orgullo ver que tenemos futbolistas internacionales y que, además, por lo menos en este parón les ha ido bastante bien”.

“Elijo a los mejores”

En la rueda de prensa post derrota, Iñigo Pérez se mostró molesto por nuevamente ser consultado por la suplencia de James Rodríguez y sus palabras han sido condenadas entre los aficionados, puesto que señaló que él trata de elegir a los mejores futbolistas, queriendo decir que el colombiano no hace parte de ese grupo.

“Si allí (selección Colombia) juega y aquí no ha jugado todo lo que todo el mundo desea, sobre todos sus seguidores, se debe a que yo elijo unos jugadores para ganar los partidos que creo que son los mejores. Repito, me puedo equivocar, puede haber gente en desacuerdo, lo acepto. Todos sabemos el nivel que tiene él y como juega con su Selección, es lo que digo siempre James lleva jugando con Colombia desde el Mundial (2014) que lo empezamos a conocer todos y lleva poquito tiempo en el Rayo y yo elijo los jugadores que creo que me van a acercar a la victoria, no significa que él no me pueda acercar, pero yo tengo que tomar decisiones”, señaló el joven entrenador.

El próximo partido del Rayo será el sábado siguiente frente a Deportivo Alavés en condición de local y la presencia de James es algo que seguramente dará de qué hablar en Vallecas.