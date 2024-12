"Las finales se ganan": Edwin Cardona advirtió al América de Cali

Atlético Nacional y América de Cali disputarán el jueves 12 de diciembre el partido de ida de la final de la Copa BetPlay. La pelota rodará a las 7:30 de la noche y el encuentro se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot.

Los 'verdes' se clasificaron a esta instancia definitiva tras dejar en el camino a Independiente Medellín, mientras que los 'escarlatas' luego de superar en penaltis a Bucaramanga.

De esa manera, como es tradicional en el Fútbol Profesional Colombiano, los referentes y cuerpos técnicos de ambos equipos asistieron un día antes del partido a una rueda de prensa para hablar de sus sensaciones de la final.

Fue así como Edwin Cardona manifestó que estaba feliz de poder jugar esos partidos, pero que lo verdaderamente importante no era solo llegar a esas instancias, sino que consagrarse con el título. Estas fueron sus reflexiones:

"Las finales no se juegan, se ganan": Edwin Cardona previo a la final entre Atlético Nacional y América de Cali

En primer lugar, Edwin Cardona, el volante 10 de Atlético Nacional, indicó que está afrontando esta final como si se tratara de la primera copa que quisiera ganar en su carrera. Pues, recordó que el club 'verdolaga' no solo le dio todo desde sus inicios, sino que conquistó su corazón desde la infancia.

"Tengo mucha ilusión, hambre y quiero darle una alegría a mi familia para que me puedan ver campeón con el club que me lo ha dado todo", expresó.

"Sabemos que las finales no se juegan, sino que se ganan, así que tenemos que salir a eso. Sabemos el rival que tenemos al frente, lo que significa este partido para el Fútbol Profesional Colombiano, entonces hay que enfrentarlo con la misma responsabilidad, seriedad y humildad de siempre", afirmó también.

De igual manera, hizo énfasis en que tenían que trabajar con mucha inteligencia porque, a pesar de que la final comienza a disputarse en su casa, el partido decisivo se jugará el domingo en condición de visitante.

¿Cómo recibirá la hinchada del América a Edwin Cardona el domingo? Esto dijo el jugador

Antes de retornar a Atlético Nacional, Edwin Cardona vistió los colores 'escarlatas'. En consecuencia, la prensa le preguntó cómo quedó su relación con la hinchada de ese club y qué espera que le digan en plena final.

"Es un partido aparte porque es una final y un clásico, más no porque yo haya pasado por allá. No me imagino cómo me van a recibir, no sé si bien o mal, pero yo solo me debo aquí ahorita a Atlético Nacional", concluyó.