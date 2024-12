Efraín Juárez: “Son como mis hijos y no puedo permitir que los traten tan feo”

La gran final del fútbol colombiano entre Deportes Tolima y Atlético Nacional terminó entre polémicas y cruces de los jugadores y cuerpos técnicos, por lo que las ruedas de prensa post partido se trataron de lo que fueron las peleas dentro de la cancha y el entrenador Efraín Juárez no se guardó nada al referirse a la discusión de Alfredo Morelos y David González.

Sobre los minutos finales del encuentro Alfredo Morelos se disponía a ingresar al terreno de juego cuando David González, entrenador del Tolima, se le acercó y le dijo algunas palabras que evidentemente no le gustaron al delantero verdolaga y a partir de ahí se creó un fuerte cruce de los jugadores de ambos planteles y cuerpos técnicos.

Efraín Juárez no se guardó nada

El técnico mexicano fue consultado por la prensa acerca de lo ocurrido en la cancha del Manuel Murillo Toro y fiel a su estilo no se guardó nada, señalando incluso que sus jugadores son como sus hijos y por eso los defiende como lo hace.

“Son como mis hijos y yo no puedo permitir que un entrenador de otro equipo le llame de una manera tan fea a un jugador mío”, indicó.

“El domingo pase lo que pase, daremos nuestro mejor esfuerzo para darle una alegría a nuestros hinchas”, manifestó.

“La realidad es que me duele mucho en el corazón, se me ha acusado de como entrenador de lo es parte de como lo vivo, pero hay códigos, valores y principios y nunca he insultado a un jugador del equipo contrario. Hoy pasó esto en la cancha, son como mis hijos y yo no puedo permitir que un entrenador de otro equipo le llame de una manera tan fea a un jugador mío. Soy el primero que me juzgan y siempre la he comido y la he aceptado hasta cuando no la tengo que aceptar. Es educación, respeto, valores y no se trasladan a la cancha y ojalá tengamos la valentía de reconocer lo que pasó. Porque no lo voy a decir, pero ojalá lo reconozcan”, manifestó acerca del cruce con David González.

“No hemos ganado nada, el planteamiento fue excepcional, estos señores lo siguieron al pie de la letra. Tener un grupo que no lo es, es una familia y ellos aceptan todo por la familia, dejo a gente de jerarquía en el banco y eso se llama gestión. Todos han aportado para que estemos en esta situación. Todos hemos estado bien y lo de Guzmán es circunstancial y no nos vamos a quejar del arbitraje. Es parte de la vida y ya está, nos vamos con un 1-1 pero ya está”, concluyó.