¿'Dardo' a Egan Bernal?: "INEOS no tiene el tipo de jefe que se necesita"

INEOS Grenadiers tuvo un 2025 complicado, en el cual su mejor logro fue el tercer puesto de Geraint Thomas en el Giro de Italia. Carlos Rodríguez fue su mejor hombre en el Tour de Francia (7°) y en la Vuelta a España (10°). A la formación británica le está costando competir contra UAE Team Emirates, Team Visma | Lease a Bike, Soudal Quick-Step y Red Bull-BORA-hansgrohe.

Egan Bernal, quien le dio al INEOS su último título en la 'Corsa Rosa' (2021) y en la 'Grande Boucle' (2019), está haciendo todo lo posible para reencontrarse con su mejor versión luego del aparatoso accidente que sufrió en 2022. El 'Cóndor de Zipaquirá' es uno de los ciclistas mejor pagados del pelotón WorldTour, por lo cual tendrá que retomar su rol de 'capo' y subirse a más podios.

RELACIONADO El millonario negocio que se cerró entre Radamel Falcao y Egan Bernal

En la última temporada, el 'Niño de Oro' fue tercero en los Nacionales de Ruta, O Gran Camiño - The Historical Route y la Volta Ciclista a Catalunya. Rozó el podio en el Tour de Suiza y completó la ronda francesa. Entregó 1242.86 puntos UCI y fue importante para que sus demás compañeros brillaran en otras carreras.

Bob Roll y Brent Bookwalter le hicieron fuertes críticas al INEOS, pues consideran que no tienen un líder. Aseguran que la mentalidad y los planes no son los correctos para competir con los mejores equipos del mundo.

Bob Roll y Brent Bookwalter hicieron añicos al INEOS Grenadiers

"A mi entender, INEOS no tiene un jefe filas de entidad ahora mismo. No tienen un Tadej Pogacar, un Jonas Vingegaard, un Remco Evenepoel o un Primoz Roglic. Pero ese problema lo tienen todos, así que no deberían pensar en las generales en un futuro próximo. Eso podría ayudar mucho a tranquilizar a la gente de que siguen siendo un equipo viable", empezaron diciendo los excorredores en el podcast de 'NBC'.

"Quitando a los cuatro grandes, el resto pelea por migajas. Ya escuchamos el año pasado que INEOS iba a cambiar de mentalidad, a ser más agresivo, pero realmente no es lo que tienen en su ADN. Desde los tiempos de Bradley Wiggins y Chris Froome ellos subían mirando el potenciómetro, la estructura no tiene el tipo de líder que se necesita ahora. Espero que se sigan adaptando y corriendo más ofensivamente", dijeron sin tapujos.

INEOS Grenadiers: altas y bajas de cara al 2025