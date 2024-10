Rigoberto Urán le hizo petición a un equipo de fútbol: "Que me den cinco minuticos"

Rigoberto Urán ya está haciendo planes para mantenerse activo para cuando se retire del deporte de las bielas. El 'Toro de Urrao', subcampeón del Tour de Francia y de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, quiere incursionar en otros deportes diferentes al ciclismo y el fútbol es su principal anhelo. El mítico 'escarabajo' reveló en qué posición del campo le gustaría jugar.

Urán tomó la decisión de retirarse del ciclismo profesional una vez acabe el año. Después de estar compitiendo por 19 años en territorio europeo, le puso fin a una carrera llena de logros. Fue segundo en dos ediciones del Giro de Italia (2013 y 2014) y ganó etapas en las tres 'grandes'. Corrió para equipos como Sky Procycling, Omega Pharma - Quick-Step y, desde 2016, en el EF Education - EasyPost.

Le dio muchas glorias deportivas a Colombia y su historia de resiliencia inspiró a miles de corredores a lo largo del mundo. Se ganó el cariño del pelotón WorldTour con su personalidad y talento. Pues bien, Urán no quiere alejarse de la actividad física y quiere una oportunidad en un equipo de fútbol. El pedalista antioqueño, de 37 años, no pide mucho, pues aseguró que con 5' minutos en un terreno de juego le bastan.

Rigoberto Urán sueña con ser arquero de fútbol

"Yo para pata no, para defender en el arco tal vez, de arquero me gustaría. Ser delantero es de mucha responsabilidad porque voy y boto el balón por otro lado y me matan los hinchas. Esa es una responsabilidad muy grande. En la parte de atrás voy muy bien", fueron las palabras del 'Toro', en una conversación con el VBAR Caracol.

"La ilusión de todo niño, en Colombia y en el mundo, es desde niño jugar fútbol, todos iniciamos así, no tenía el talento en ese tiempo y ahora, que ya soy más grande, digo, vamos a intentarlo a ver. Hay muchos equipos en Colombia, seguro un equipo que quiera un poquito de protagonismo, que me ponga a jugar al minuto 85. Me sirve así, que me den 5 minuticos", agregó.

Rigoberto Urán no le cierra las puertas a otros deportes

"También quiero incursionar en el mundo del atletismo, del triatlón. Tengo que aprender a correr, tengo que aprender a nadar, pero queremos estar vinculados con todos estos deportes, hacer algo diferente a lo que ya hice en toda mi vida", concluyó.