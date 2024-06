El abrazo que hizo historia: así fue el primer encuentro entre Falcao y Gamero

En un acontecimiento histórico para el fútbol colombiano, Millonarios logró cerrar un acuerdo trascendental con Radamel Falcao García, marcando uno de los fichajes más esperados y emocionantes en la historia reciente del club.

El anuncio oficial, realizado el jueves 20 de junio, llenó de alegría a los aficionados 'embajadores', quienes durante años soñaron con ver al 'Tigre' vistiendo la emblemática camiseta azul.

El emotivo encuentro que tuvo Falcao con Gamero antes de llegar a un acuerdo

Antes de llegar a este acuerdo formal, se produjo un primer encuentro lleno de emoción y sorpresa entre Falcao y Alberto Gamero, el técnico de Millonarios. Este significativo encuentro tuvo lugar en Bogotá, donde se establecieron las primeras conexiones que finalmente llevaron a la firma del contrato.

Gustavo Serpa relató el encuentro entre Falcao y Gamero

En una entrevista con Caracol Radio, Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, relató cómo se desarrolló esta reunión inicial. “Fue emocionante,” dijo Serpa. “Yo no sabía si a Falcao le iba a gustar, que estuviera otra gente ahí y le pedí al equipo que estuviera en otra sala. Cuando charlamos, le dije acá está Gamero, no sé si te molesta que venga la gente de Millonarios, y me dijo ‘no, cómo me va a molestar, ¿Dónde está Gamero? Yo lo quiero saludar’. Yo le había dicho a Gamero que iba a venir y él no creyó. Llegó Falcao y le dije que Falcao quería saludarlo y quedó congelado. Entró conmigo y se dieron un emocionante abrazo. Hablaron del papá de Falcao, de Radamel García, porque fueron compañeros en el Unión Magdalena. Fue un encuentro muy bonito y todas esas pequeñas cosas hicieron parte de un conjunto para que Falcao tomara la decisión”.

Este primer encuentro no solo fue fundamental para cerrar el trato, sino que también evidenció la profunda conexión y el respeto mutuo entre Falcao y Gamero. La incorporación de Falcao a Millonarios llega en un momento crucial de la temporada, prometiendo no solo reforzar la delantera del equipo, sino también aportar su liderazgo y experiencia tanto dentro como fuera del campo.

Con su destacada trayectoria en clubes de renombre como el Porto y el Atlético de Madrid, así como su papel esencial en la Selección Colombia, Falcao García se presenta como un valioso refuerzo para Millonarios. Bajo la dirección de Alberto Gamero, se espera que el 'Tigre' lidere al equipo hacia nuevas victorias en la Liga BetPlay I-2024.

La emoción y el simbolismo de este primer encuentro entre Falcao y Gamero subrayan la importancia de este fichaje, no solo para Millonarios, sino para todo el fútbol colombiano. La unión de estas dos figuras promete escribir un nuevo capítulo en la rica historia del club y llenar de orgullo a sus seguidores.