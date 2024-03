Emiliana Arango hizo historia en el Masters de Miami y, de paso, ganó el punto del torneo: video

Este miércoles 20 de marzo, Emiliana Arango hizo historia para el tenis femenino colombiano. La jugadora antioqueña, de 23 años, venció a Tatjana Maria en la primera ronda del Masters 1.000 de Miami por un contundente 6-2 y 6-3. La paisa ahora se enfrentará contra la canadiense Leylah Fernandez, finalista del Abierto de Estados Unidos 2021 y número 35 del mundo.

Arango llegó al cuadro principal del torneo estadounidense luego de vencer a Kayla Day (5-7, 7-5 y 6-4) y Alexandra Eala (2-6, 7-5 y 6-1). Con estos triunfos, se convirtió en la cuarta 'cafetera' en llegar a dicha instancia luego de lo hecho por Fabiola Zuluaga, Catalina Castaño y Mariana Duque. Según la información que compartió Fabián Valeth, no había presencia colombiana en este cuadro desde 2009.

La tenista oriunda de Medellín fue emparejada con Maria, flamante bicampeona de la Copa Colsanitas y número 48 en el escalafón global. La experimentada jugadora alemana, semifinalista en Wimbledon 2022, llegó como la gran favorita a la Cancha 3; sin embargo, Arango la sorprendió con un tenis de primer nivel y se llevó la victoria. El partido tuvo una duración de una hora y 29 minutos.

Esta victoria la catapultó en el listado orbital. En este momento, Arango aparece en el puesto 114 del ranking 'live' de la WTA, lo que quiere decir que 'escaló' nueve casillas. El tenis femenino colombiano no celebraba un triunfo en el cuadro principal de Miami desde 2007, cuando Castaño venció a Jarmila Wolfe por 6-3 y 7-5.

🤯 Absolutely incredible athleticism 🤯@EmilianaArango stretching to the extreme during two wild points in Miami!



Remind you of anyone, @carlosalcaraz? 😎 pic.twitter.com/BKnq8u5YGv