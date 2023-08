En video: doblete de Mateo Cassierra y asistencia de Wilmar Barrios en la goleada del Zenit a Ural

Este sábado 26 de agosto, Zenit recibió a Ural, un rival directo en la pelea por la Liga Premier de Rusia. El equipo dirigido por Serguéi Semak se impuso por un cómodo 4-0 y le siguió la pista al Krasnodar, equipo donde milita Jhon Córdoba. Mateo Cassierra sigue imparable y se reportó con un doblete; mientras que Wilmar Barrios le dio una asistencia a su compatriota.

Al minuto 8', Ivan Sergeyev abrió el marcador en el Estadio Krestovski y desató el júbilo en la hinchada del equipo de San Petersburgo. Los locales siguieron presionando y al 30', el exvolante de Boca Juniors y Deportes Tolima le filtró un preciso pase a Cassierra. El delantero oriundo de Barbacoas, Nariño, transportó el balón con destreza, se internó en el área rival, con un impecable regate dejó en el camino al arquero rival, Iliá Pomazún, y definió a placer. Combinación colombiana para ejecutar un auténtico golazo.

Antes de que se acabara el primer tiempo, Claudinho amplió la ventaja y decretó el 3-0 parcial, al aprovechar un insólito error del guardavallas del Ural. Todo era calma y felicidad en la hinchada del Zenit.

A pesar de la abultada ventaja, los de casa buscaron otro gol y Cassierra se encargó de convertirlo. El nariñense, con pasado en Deportivo Cali, Racing y Ajax, se posicionó bien en el área rival y recibió una buena habilitación por parte de Wendel. En vez de rematar, decidió driblar por segunda vez a Pomazún y definir. Tercer doblete para el atacante colombiano con la camiseta del Zenit, quien cada vez hace más méritos para ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para las Eliminatorias Sudamericanas.

Así las cosas, el Zenit llegó a 13 puntos en seis jornadas disputadas y quedó a uno del Krasnodar.

And Zenit's 2nd striker doubles the lead - already Cassierra's 5th goal this season. pic.twitter.com/o0wWtGxcJk