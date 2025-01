En un verdadero partidazo, América de Cali venció 4-3 a Llaneros: reviva todos los golazos

América de Cali debutó este 25 de enero en la Liga BetPlay I 2025 con una victoria en condición de local. Los 'escarlatas' enfrentaron a Llaneros y sufrieron durante varios tramos del partido.

De hecho, el elenco recién ascendido estuvo arriba en el marcador en tres oportunidades. Pues, comenzó ganando al minuto 3 con un gol de Carlos Sierra, anotó el 2-1 al 31 tras un autogol de Brayan Medina y puso el 3-2 parcial al 61 por intermedio de Kener Valencia. Sin embargo, los 'rojos de Cali' reaccionaron a tiempo y remontaron.

Las anotaciones americanas fueron obra de Cristián Barrios (24'), Rodrigo Holgado (60' y 70') y Éder Álvarez Balanta (67'). Sin embargo, el autor del primer gol vio la tarjeta roja al minuto 29 tras una revisión en el VAR.

En videos: así fueron los golazos del 4-3 entre América de Cali y Llaneros

Cuando el partido recién se estaba abriendo en el minuto 3, Carlos Sierra recibió una asistencia de Michael Rangel, gambeteó a la primera línea de volantes de América de Cali, remató desde afuera del área y la envió al fondo de la red.

Posteriormente, tras el inicio inesperado, América de Cali subió sus líneas y comenzó a generar peligro. De esa manera, Marcos Mina recibió el balón en la banda izquierda al minuto 24, envió un centre rastrero hacia el punto penal y Cristián Barrios se encargó de puntearla para decretar el 1-1 parcial.

Sin embargo, al minuto 31, Llaneros levantó un tiro libre desde el costado derecho de la cancha, Carlos Sierra cabeceó y, luego de que el balón se desvió en el defensa Brayan Medina, se coló en el arco defendido por Santiago Silva.

Después, ya en la segunda parte, América de Cali tuvo un tiro de esquina al minuto 59 y Duván Vergara fue el encargado de ejecutarlo. De esa manera, tras un cabezazo en el primer palo, Rodrigo Holgado realizó un segundo 'testarazo' y puso el 2-2.

Pero, cuando América de Cali todavía estaba celebrando, Llaneros volvió a irse nuevamente arriba en el marcador. Y es que Michael Rangel buscó en profundidad a Kener Valencia y, tras una mala salida del arquero Santiago Silva, el delantero quedó con el arco solo y definió.

No obstante, América de Cali no se entregó y al minuto 66 volvió a dejar el partido en 'tablas'. Éder Álvarez Balanta recibió una asistencia de Marcos Mina, remató de primera desde afuera del área y, a pesar de que el arquero rival voló, no pudo evitar el 3-3.

Adicionalmente, dos minutos después, Lucumí remató desde media distancia, el arquero Armesto atajó, pero Rodrigo Holgado aprovechó el rebote y la envió al fondo de la red. En consecuencia, aunque América de Cali sufrió, ganó en su debut.

¿Qué sigue para América de Cali y Llaneros en la segunda fecha de la Liga BetPlay I 2025?

El próximo domingo 2 de febrero, a las 8:30 de la noche, el América de Cali dirigido por 'Polilla' da Silva volverá a tener acción. Su rival será Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini.

Por su parte, Llaneros disputará su segunda fecha el lunes 3 de febrero, en condición de local, vs. Unión Magdalena. Este encuentro también será a las 8:30 de la noche.