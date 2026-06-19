🔴EN VIVO🔴Brasil vs. Haití: siga en directo la segunda salida de la 'canarinha' en el Mundial

Brasil vuelve al campo con la obligación de responder. Después del empate 1-1 frente a Marruecos en su debut, la selección brasileña afronta este viernes 19 de junio un duelo clave ante Haití por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026.

El partido se disputa en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, un escenario con más de 67.000 espectadores y ambiente de gran cita.

La presión es clara, pues la Canarinha necesita ganar para encaminar su clasificación y recuperar sensaciones en un torneo donde es señalada como una de las grandes favoritas.

Brasil, obligada a reaccionar tras un debut irregular

El arranque mundialista dejó dudas en el conjunto brasileño. Aunque mostró momentos de buen fútbol, el empate ante Marruecos encendió alertas sobre su solidez y eficacia en ataque.

Ahora, el reto es distinto. Frente a Haití, Brasil no solo busca sumar tres puntos, sino también reencontrarse con su identidad competitiva.

La jerarquía individual de sus figuras será una de las principales armas para romper el partido ante un rival que llega con menos experiencia, pero con entusiasmo.

Haití quiere dar la sorpresa en Filadelfia

Del otro lado aparece una selección haitiana que ya dejó señales de lucha en su estreno, pese a la derrota 1-0 ante Escocia. El equipo caribeño compitió con intensidad y generó momentos de peligro, aunque le faltó precisión en la definición.

Este regreso a una Copa del Mundo después de 52 años, desde Alemania 1974, ya es histórico para Haití, que ahora busca dar un golpe inesperado ante uno de los gigantes del fútbol mundial.

El partido se jugará a las 7:30 de la noche (hora de Colombia) y no contará con transmisión por canales tradicionales como RCN o Win Sports. Sin embargo, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la señal radial de La FM, disponible en su canal de YouTube.

Brasil vs. Haití promete ser un duelo de realidades opuestas, pero con la misma necesidad: sumar para seguir con vida en el Mundial 2026.