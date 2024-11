🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Argentina: siga en directo el partidazo de la selección femenina

La Selección Colombia Femenina de Mayores se enfrenta este sábado 30 de noviembre a Argentina en el Beyond Bancard Field, Estados Unidos.

Este será su último partido de preparación en 2024, una oportunidad crucial para consolidar la estrategia del técnico Álvaro Marsiglia antes de encarar futuros retos internacionales del 2025.

¿En dónde ver en vivo Colombia vs. Argentina femenino?

El encuentro, que promete emociones y un juego de alto nivel, estará disponible para todos los fanáticos en vivo y en directo a través del canal de YouTube de Deportes RCN. Así, podrás seguir cada jugada y alentar al combinado ‘tricolor’ desde la comodidad de tu hogar.

La Selección llega con varias novedades. Aunque no contará con Linda Caicedo, estrella del Real Madrid, el equipo se apoya en Mayra Ramírez, goleadora del Chelsea y nominada a los premios The Best de la FIFA, así como Leicy Santos, Catalina Usme y Luisa Agudelo.

Por otro lado, Kelly Caicedo, del Deportivo Cali, se suma al plantel tras la desconvocatoria de Daniela Arias y Daniela Caracas por problemas físicos. Este cambio de última hora podría ser clave en la defensa, especialmente ante un equipo argentino en crecimiento.

Un duelo histórico y estratégico

El historial reciente entre Colombia y Argentina muestra una rivalidad equilibrada. En sus últimos cinco enfrentamientos, las argentinas registran una victoria, cuatro empates y una derrota ante las cafeteras.

Ahora, la Selección Colombia buscará imponer su estilo de juego y cerrar el año con una victoria, especialmente después de su reciente actuación ante Brasil, donde en el mes de octubre lograron un empate y una derrota.