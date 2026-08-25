¿Richard Ríos se va de Benfica? Estos son los clubes que quieren al colombiano

Richard Ríos sigue siendo protagonista de múltiples rumores en el mercado de fichajes y hay expectativa con relación a su posible salida del Benfica, pues varios clubes de las principales ligas de Europa lo tienen en el radar, a pocos días de que se cierre el libro de transferencias.

De hecho, la posible transferencia del colombiano también tiene en alerta a los directivos de Benfica, quienes tienen en carpeta a diferentes nombres que podrían cubrir la salida del volante de 26 años, entre ellos el vallecaucano Gustavo Puerta.

¿Qué equipos quieren a Richard Ríos?

De acuerdo al reporte de medios italianos, en la Serie A hay varios equipos interesados. El primero en la lista es AS Roma, que lo quería antes de que Ríos fichara por Benfica. Según indica la Gazzetta dello Sport y BBC Portugal, ya habría una oferta que ronda los 30 millones de euros.

Además, se habla de sondeos por parte del Napoli e Inter de Milán, sin que se presentaran ofertas concretas. En Italia el mercado de pases cierra el 1 de septiembre, por lo que hay una carrera contra el tiempo en caso de que finalmente lo quieran contratar.

¿Richard Ríos a la Premier League?

En la prensa de Inglaterra también hay medios vinculando a Richard Ríos con clubes de la Premier League. Uno de los rumores que ganó más fuerza en las últimas semanas fue el del posible interés del Manchester United, pero esta opción no tendría mucho futuro.

Además, Fulham y Everton también aparecen como equipos interesados en Ríos, pero no hay ofertas concretas y no podrían llegar a los 35 millones de euros que está pidiendo el club portugués.