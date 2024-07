Esposa de Rafael Santos Borré salió en defensa del delantero tras el gol errado contra Brasil

La jugada de Rafael Santos Borré en el juego contra la Selección de Brasil le ha dado la vuelta al mundo, generando varios comentarios entre todos los aficionados de la Selección Colombia, quienes por medio de las redes sociales lamentaron lo acontecido con el delantero, quien erro el segundo gol del equipo de Lorenzo contra los cariocas.

Ante los diferentes comentarios que se presentaron en las redes sociales y las ofensas que recibió Rafael Santos Borré por desperdiciar la una de las opciones más claras del partido, Ana Caicedo, esposa del delantero, salió en defensa de su pareja, quien ha pasado unas horas de desespero por lo sucedido en la noche anterior.

Esposa de Rafael Santos Borré defendió al delantero en las redes sociales

Por medio de su cuenta de Instagram, Ana Caicedo afirmó: “Lo fácil que es putear a alguien por acá. Hacer un IG falso y tirar hate porque no son conformes con sus vidas. Caerle encima al que trabaja y lucha por sus sueños desde que es un niño, solo porque representa los sueños de casi todos y por los que casi ninguno es capaz de luchar. El precio de atreverse a soñar bien grande. Representar a tu país siempre fue tu sueño y desde que se empezó a materializar has hecho todo por mantenerte ahí. Nadie lo entiende, no importa. Dios te guía y te dará la victoria”.

Además, la reconocida periodista aprovechó la oportunidad para citar el Salmo 77:5, el cual deja en evidencia que todo lo sucedido con Rafael Santos Borré son las decisiones de Dios, quien le tendrá guardado al delantero una recompensa más adelante.

“Pon tu vida en las manos del Señor; confía en él, y él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor; espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados…”.

Rafael Santos Borré se perdió un gol insólito en Colombia vs. Brasil

En el partido contra Brasil, el delantero del Krasnodar habilitó a Daniel Muñoz, quien venció el arco custodiado por Alisson Becker y estableció el 1-1. Al 76', el estratega reemplazó a Córdoba por Borré. Ocho minutos después, Jorge Carrascal le dio un pase a 'Lucho', quien ejecutó un centro preciso al área rival. El delantero del Inter de Porto Alegre quedó solo frente al arco y mando el balón por encima del pórtico del guardapalos del Liverpool. ¡Insólito!

El atacante barranquillero, de 28 años, se llevó las manos a la cara, mismo gesto que hizo Valderrama en 'Fútbol de Primera Radio'. "¿Los goleadores cuántas necesitan? ¡Está solo! Los goleadores solo necesitan una. Si Colombia tiene mejor equipo, tiene que aprovechar para ganarles (a Brasil). ¿Cuándo más le va a ganar? Hemos tenido ocasiones de gol para ganar el partido", dijo el mítico exfutbolista samario, de 62 años.