¿‘Dibu’ Martínez, tímido y romántico? Esposa reveló detalles de cómo la enamoró

El portero argentino Emiliano Martínez no mostró preferencia por el rival de Argentina en la final del Mundial de Catar, a la que clasificaron el martes luego de golear 3-0 a la Croacia de Luka Modric, y alabó al capitán Lionel Messi.

"Que venga cualquiera", dijo a la televisión el guardameta del Aston Villa (ENG) al término del partido disputado en el estadio de Lusail, que acogerá la final el domingo contra el vencedor entre Francia y Marruecos, que chocan este miércoles en Al Khor, al norte de Doha.

Famoso por episodios ‘polémicos’ contra Colombia en Copa América y en otros partidos donde se le ha tildado de “agrandado” y “provocador”, Emiliano Martínez no siempre fue así y así lo confirmó su esposa.

¿Cómo conoció el ‘Dibu’ Martínez a su esposa?

Arquero en su momento del Arsenal, Martínez frecuentaba un restaurante de los padres de Amanda Mandinha Gama en Londres y donde ella les ayudaba los fines de semana.

En entrevista con Mujeres de Selección, Amanda aseguró que ambos en ese momento eran tímidos y aunque se cruzaban con cierta frecuencia, ella tuvo que tomar la iniciativa.

“Le pregunté a su amigo: ‘¿Por qué cada vez que me ve baja la cabeza?’ Yo pensaba que era un agrandado, porque no te cuesta nada decir ‘hola’. Empezó así, porque yo hablé con su amigo y al final ‘Emi’ me mandó un mensaje para decir: ‘No soy agrandado, tengo vergüenza, pero si quieres vamos a tomar un café’”

Dejando su timidez de lado, su esposa también dejó claro que el portero argentino es romántico.

“Él siempre fue muy dulce. Es muy lindo. Siempre pensé que era el más lindo del mundo…No es una persona que te regala cosas caras. Te da una flor, me escribía cartas. Tengo sus cartas guardadas”

Luego de dos años de relación, la pareja se casó el 22 de mayo del 2017 y tuvieron su primer hijo el 22 de junio de 2018 (Santi), y dos años más adelante, nació Ava, su segunda hija en 2021.